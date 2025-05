Un primo piatto ricco di tradizione e sapore, perfetto per ogni occasione.

La tradizione gastronomica abruzzese

La chitarrina al ragù di agnello è un piatto che rappresenta perfettamente la tradizione culinaria dell’Abruzzo. Questo primo piatto, ricco e saporito, è realizzato con una pasta particolare, simile agli spaghetti ma con una sezione quadrata, che conferisce una consistenza unica. La preparazione della chitarrina è un’arte che richiede attenzione e passione, e il risultato finale è un’esplosione di sapori che racconta la storia di una regione.

Ingredienti e preparazione del ragù

Il ragù di agnello è il cuore di questo piatto. Per prepararlo, è necessario utilizzare ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono polpa di agnello tenera, sedano, rosmarino e un buon vino rosso. La carne, tagliata a cubetti, viene cotta lentamente a fuoco dolce, permettendo ai sapori di amalgamarsi e alla carne di diventare tenera. Questo processo di cottura è fondamentale per ottenere un ragù dal sapore intenso e ben equilibrato.

Il tocco finale: pecorino aquilano

Un elemento distintivo della chitarrina al ragù di agnello è l’aggiunta del pecorino aquilano. Questo formaggio, dal gusto deciso e intenso, viene grattugiato e aggiunto al piatto a fine cottura, donando una nota rustica e avvolgente. La combinazione del pecorino con il ragù di agnello crea un’armonia di sapori che rende questo piatto indimenticabile. È un’ottima scelta per i pranzi della domenica o per celebrare occasioni speciali con amici e familiari.

Varianti della ricetta

Se non si ha a disposizione la carne di agnello o si desidera un’alternativa più veloce, è possibile preparare una gustosa chitarrina al ragù di salsiccia. In questo caso, si utilizza salsiccia fresca, rosolata con cipolla e pomodoro. Questa variante mantiene la stessa consistenza della pasta e offre un sapore ricco e avvolgente, perfetto per tutta la famiglia. La preparazione della pasta rimane invariata, garantendo un piatto che soddisfa ogni palato.