Scopri come preparare un delizioso primo piatto con asparagi e scampi

Ingredienti freschi per un piatto gustoso

La primavera è la stagione ideale per gustare piatti a base di asparagi, un ortaggio ricco di sapore e proprietà nutritive. Per preparare le tagliatelle con scampi e crema di asparagi, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

400 g di tagliatelle

300 g di scampi freschi

200 g di asparagi

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q.b.

Questa ricetta è perfetta per un pranzo o una cena speciale, grazie alla combinazione di sapori delicati e freschi che conquisteranno i tuoi ospiti.

Preparazione della crema di asparagi

Inizia la preparazione lessando gli asparagi in abbondante acqua salata. Una volta cotti, scolali e separa le punte, che utilizzerai per guarnire il piatto. Metti il resto degli asparagi in un frullatore, aggiungi due cucchiai di olio e frulla fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Questa crema sarà la base del tuo condimento, ricca di sapore e colore.

Nel frattempo, nella stessa acqua in cui hai cotto gli asparagi, cuoci le tagliatelle fino a raggiungere una consistenza al dente. Questo passaggio è fondamentale per mantenere il sapore degli asparagi nella pasta.

Saltare gli scampi e assemblare il piatto

In una padella antiaderente, scalda due cucchiai di olio e aggiungi le code di scampi. Fai saltare gli scampi fino a quando non diventano rosa e teneri. Una volta cotti, tagliali a pezzetti e mescolali con la crema di asparagi preparata in precedenza.

Quando le tagliatelle sono pronte, scolale e uniscile alla padella con la crema e gli scampi. Mescola bene per far amalgamare i sapori. Infine, guarnisci il piatto con le punte di asparagi tenute da parte e servi caldo. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori, ma è anche un esempio di cucina anti-spreco, poiché utilizza ogni parte degli asparagi.