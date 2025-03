Introduzione alla tarte tatin salata

La tarte tatin di cavolini rappresenta un’affascinante reinterpretazione di un classico della pasticceria francese, trasformando un dolce tradizionale in un piatto salato ricco di sapore. Questa ricetta, curata dalla chef Isa Mazzocchi, è un esempio perfetto di come la creatività in cucina possa dare vita a piatti sorprendenti e gustosi. I cavolini di Bruxelles, spesso sottovalutati, diventano protagonisti di un piatto che stupisce per la sua eleganza e il suo sapore unico.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la tarte tatin di cavolini, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono:

Farina 00

Farina di nocciole

Burro salato

Zucchero di canna grezzo

Cavolini di Bruxelles

Succo di arancia

Nocciole tritate

Prezzemolo, scorza di limone e arancia

La preparazione inizia con la realizzazione della pasta brisée, mescolando le farine con il burro e acqua fino a ottenere un composto omogeneo. Dopo un riposo di 30 minuti, si possono preparare i cavolini, scottandoli in acqua salata e poi raffreddandoli. La caramellizzazione dei cavolini con zucchero di canna e burro è un passaggio cruciale per ottenere un colore dorato e un sapore intenso.

Assemblaggio e cottura

Una volta caramellati, i cavolini vengono disposti in una teglia rivestita di carta da forno. La pasta brisée viene stesa e posizionata sopra i cavolini, creando un involucro croccante. La cottura avviene in forno a 180 °C per circa 25-30 minuti, fino a quando la pasta non risulta dorata. Questo passaggio è fondamentale per garantire una consistenza perfetta e un contrasto di sapori tra il dolce della pasta e il salato dei cavolini.

Presentazione e guarnizione

Una volta sfornata, la tarte tatin viene ribaltata su un piatto di portata e guarnita con una gremolata di prezzemolo, scorza di limone e nocciole tritate. Questa guarnizione non solo aggiunge freschezza al piatto, ma esalta anche il sapore dei cavolini, rendendo ogni morso un’esperienza unica. La presentazione è fondamentale: è importante non coprire troppo i cavolini per non nascondere il loro aspetto invitante.

Conclusione

La tarte tatin di cavolini è un piatto che sorprende e delizia, perfetto per cene speciali o come antipasto originale. Grazie ai consigli della chef Isa Mazzocchi, questa ricetta diventa accessibile a tutti, permettendo di portare in tavola un pezzo di innovazione culinaria. Non resta che provarla e lasciarsi conquistare dai suoi sapori!