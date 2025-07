Tiramisu World Cup 2025: unisciti alla giuria e assaggia i migliori dolci

Non perderti l'occasione di diventare un giudice della Tiramisu World Cup 2025 e assaporare i migliori tiramisù del mondo. Scopri come partecipare!

Sei pronto a vivere un’esperienza indimenticabile e a diventare parte della storia del tiramisù? La Tiramisu World Cup 2025 è alle porte e hai solo 24 ore per candidarti come giurato! Non crederai mai a quanto sia facile e divertente partecipare a questo evento che celebra il dolce italiano più amato al mondo. Segui i canali social ufficiali della TWC per scoprire tutti i dettagli e assicurati di non perdere questa opportunità unica! 🍰

Come diventare giurato della Tiramisu World Cup 2025

La Tiramisu World Cup è un evento che attira appassionati di dolci da ogni angolo del pianeta. Quest’anno, il processo per diventare un “giudice buongustaio” è più semplice che mai! Ti basterà seguire questi passaggi:

Segui i canali social: Resta aggiornato sulle novità tramite Facebook e Instagram della Tiramisu World Cup. Iscriviti: Prepara il tuo palato e iscriviti per partecipare al questionario che ti permetterà di accedere alla giuria. Supera il test: Rispondi correttamente alle domande e preparati a degustare i dolci in gara. Vivi l’esperienza: Assaggia le diverse ricette durante il Grand Final a Treviso, dal 10 al 12 ottobre. Diventa ambasciatore: Indossa la maglietta con la ricetta originale del tiramisù e diventa un vero ambasciatore di questo dolce!

Non perdere tempo, il countdown è cominciato e il tiramisù ti aspetta! 🍮

Un tributo a Giuseppe Maffioli

Quest’anno, la Tiramisu World Cup celebra il centenario della nascita di Giuseppe “Bepo” Maffioli, un vero pioniere nel raccontare la storia del tiramisù. Maffioli ha saputo dare voce a questo dolce attraverso il suo magazine “Vin Veneto” e ha contribuito a farlo diventare il simbolo della gastronomia italiana. La sua eredità continua a vivere attraverso la TWC, che si impegna a mantenere viva la tradizione culinaria veneta.

La nona edizione della TWC non è solo un evento gastronomico, ma un vero e proprio festival che riunisce appassionati e professionisti da tutto il mondo. La partecipazione di concorrenti da diverse nazioni rende l’evento un’occasione unica per scoprire le varianti del tiramisù e celebrarne la diversità. E tu, sei pronto a scoprire queste delizie? 🍽️

Eventi e appuntamenti imperdibili

Il programma della Tiramisu World Cup 2025 è ricco di eventi che faranno da cornice alla competizione. Tra le varie iniziative, è previsto il Tour delle Eccellenze Venete, un festival dedicato alla cucina tradizionale veneta. Scoprirai ricette uniche e avrai l’opportunità di assaporare piatti tipici del territorio. Curioso di scoprire quali bontà ti aspettano?

Il coinvolgimento della comunità è fondamentale per il successo della TWC. Le selezioni sono già iniziate in diverse nazioni, e i migliori pasticceri si sfideranno per conquistare un posto al Grand Final. La campionessa nazionale Fabiana Boreli ha già conquistato il suo posto, e altri talenti stanno emergendo, pronti a sorprendere il pubblico con le loro ricette innovative.

La Tiramisu World Cup non è solo un evento, ma un’esperienza che celebra la cultura gastronomica e invita tutti a scoprire le meraviglie del Veneto. Non lasciarti sfuggire questa occasione: preparati a vivere un weekend indimenticabile a Treviso, dove il dolce più famoso del mondo diventa protagonista di una festa senza precedenti! 🎉