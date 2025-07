Torte salate liguri: 10 ricette estive da non perdere

Le torte salate liguri sono un vero e proprio tesoro della tradizione gastronomica italiana. Semplici da preparare e adatte a ogni occasione, queste delizie portano in tavola il sapore delle verdure fresche e degli ingredienti di stagione. Che si tratti di un picnic al mare o di una cena tra amici, le torte salate rappresentano la soluzione ideale per chi desidera mangiare bene anche nei giorni più caldi. Sei pronto a scoprire 10 ricette estive che non puoi perderti? Iniziamo!

1. Torta di bietole e acciughe

Questa torta salata è un classico della cucina ligure, perfetta per chi ama i sapori decisi. L’abbinamento tra le bietole fresche e le acciughe crea un equilibrio di gusto che conquista al primo morso. Preparata con la tradizionale pasta matta, è ideale da servire fredda durante un pranzo estivo. Immagina di assaporarla sotto il sole, accompagnata da un buon bicchiere di vino bianco… irresistibile, vero?

2. Torta di peperoni

La torta di peperoni è una vera celebrazione del Levante ligure. I peperoni dolci e colorati, uniti a un mix di formaggi, creano un ripieno succulento. Perfetta da gustare sia calda che fredda, questa torta salata è un must per i tuoi pranzi in giardino! Hai già in mente come presentarla ai tuoi ospiti?

3. Torta di cipolle alla genovese

La torta di cipolle è una preparazione semplice ma ricca di sapore. Con la sua base di pasta matta e il ripieno di cipolle dolci, rappresenta un comfort food che piace a tutti. Provala accompagnata da una fresca insalata e lasciati sorprendere dalla sua bontà! Chi non ama una torta che sa di casa?

4. Torta di zucchine trombetta

Se stai cercando qualcosa di leggero e gustoso, questa torta con zucchine trombetta e riso è ciò che fa per te. Facile da preparare, è un piatto che si può gustare anche a temperatura ambiente, rendendola perfetta per i picnic estivi. E la numero 4 ti sconvolgerà con la sua freschezza! Non è fantastico poter mangiare sano e gustoso anche al parco?

5. Torta di patate e fagiolini

La torta salata di patate e fagiolini è un piatto nutriente e saporito. Con una base croccante e un ripieno morbido, è ottima anche per i pranzi al sacco. Non dimenticare di aggiungere un pizzico di pesto per un tocco extra di sapore! Ti sei mai chiesto come possa un piatto così semplice diventare un vero e proprio trionfo di gusto?

6. Baciocca: la torta di patate

Questa torta rustica è un vero e proprio simbolo dell’entroterra ligure. Con un ripieno di patate e formaggio, la baciocca è perfetta per una cena in famiglia o con gli amici. Da provare assolutamente! Ti immagini la gioia di condividere una fetta di baciocca con chi ami?

7. Torta salata ai fiori di zucchina

I fiori di zucchina rendono questa torta leggera e profumata. Abbinati a ricotta e acciughe, formano un ripieno cremoso che conquisterà tutti. Ideale per un buffet o un aperitivo in giardino, questa torta è un vero e proprio abbraccio di sapori. Sei pronto a sorprendere i tuoi ospiti?

8. Torta pasqualina

Un’altra pietanza iconica è la torta pasqualina, ripiena di bietole, prescinsêua e uova. Questa torta è un vero e proprio inno alla primavera e viene spesso servita durante le festività. Non puoi perderti questa esplosione di sapori! Hai mai provato a prepararla a casa?

9. Torta verde con riso e bietole

La torta verde è un piatto della tradizione contadina, realizzato con riso e bietole. Semplice e gustoso, è perfetto per chi cerca un pasto leggero e nutriente. Scoprirai che è ancora più buono il giorno dopo! Ti piace l’idea di preparare una torta che migliora nel tempo?

10. Torta scema di Sarzana

Ultima ma non meno importante, la torta scema è una specialità dell’estremo levante ligure. Con la sua consistenza soffice e il sapore delicato, è un’ottima scelta per una merenda o un dessert leggero. Provala con un po’ di marmellata! Non crederai mai a quanto sia buona!

Non dimenticare che molte di queste torte salate possono essere preparate in anticipo e conservate in frigorifero per 2-3 giorni. Che aspetti? Rendi le tue cene estive indimenticabili con queste ricette! Condividi i tuoi risultati e facci sapere quale torta ha conquistato il tuo cuore! 🍽️✨