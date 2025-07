Twiga Porto Cervo: la nuova destinazione gastronomica e di intrattenimento

Non crederai mai a cosa ha in serbo il nuovo Twiga a Porto Cervo per la Costa Smeralda!

Il 18 luglio segnerà una data storica per la Costa Smeralda: l’inaugurazione del nuovo Twiga, un progetto audace firmato da Leonardo Maria Del Vecchio. Ma non si tratta solo di un ristorante o di un club, bensì di un’esperienza che promette di ridefinire l’estate italiana. Sei curioso di scoprire tutti i dettagli di questo nuovo gioiello? Andiamo a vedere insieme!

Un’apertura attesa e carica di significato

Il nuovo Twiga sorgerà proprio nel luogo dove un tempo si trovava il celeberrimo Billionaire di Briatore. Era il dicembre 2024 quando Del Vecchio, dopo aver acquisito l’intero gruppo di locali di Briatore, ha annunciato con entusiasmo la sua intenzione di portare il Twiga in Costa Smeralda. Questa location non è solo un indirizzo, ma un simbolo di un futuro luminoso per la regione, con l’obiettivo di riportare la Sardegna al centro delle rotte internazionali del turismo.

“Con questa apertura, il Twiga entra nel cuore del Mediterraneo con una visione nuova”, ha dichiarato Del Vecchio. La sua ambizione non si limita a occupare uno spazio, ma mira a valorizzarlo, evolverlo e celebrarlo. La Costa Smeralda, un tempo faro del turismo di lusso, si prepara a rinascere grazie a questo ambizioso progetto. E tu, sei pronto a farne parte?

Un’esperienza gastronomica senza precedenti

Il nuovo Twiga si sviluppa su due piani, coprendo oltre 2.200 metri quadri, e offre una filosofia innovativa di “dinner to club”. Qui, gli ospiti potranno gustare una cena raffinata che si trasforma in un club esclusivo dopo la mezzanotte. La proposta gastronomica è il risultato di una fusione di brand di ristorazione del gruppo, tra cui Casa Fiori Chiari e Vesta, che promettono piatti mediterranei e fine dining con viste mozzafiato.

Ma fai attenzione, perché la numero 4 di questo locale è qualcosa che ti lascerà senza parole: i DJ set internazionali. A mezzanotte, il Twiga si trasformerà in un palcoscenico per artisti di fama mondiale, creando un’atmosfera elettrizzante in cui la cucina di alta classe incontra la musica di livello superiore. Non crederai mai a quello che ti aspetta!

Una visione per il futuro

Carlo Ziller, CEO di LMDV Hospitality, ha espresso grande entusiasmo per l’acquisizione delle mura dell’ex Billionaire, definendola come un passo verso una nuova fase per il Twiga. “Prendere in mano uno spazio così carico di storia e trasformarlo significa posizionarsi con chiarezza nel presente, ma con uno sguardo rivolto al futuro”, ha affermato.

Questo nuovo capitolo non rappresenta solo un’opportunità per il Twiga, ma anche per la Sardegna. La visione di Del Vecchio è chiara: riportare la regione al centro dell’attenzione internazionale, non come una semplice meta turistica, ma come un luogo da vivere, rispettare e celebrare. Preparati, perché l’estate 2023 sarà indimenticabile! Sei pronto a farne parte?