Un viaggio culinario imperdibile: formaggi e champagne a New York

Un viaggio tra formaggi e champagne ti aspetta a New York: non perderti questa esperienza esclusiva!

Preparati a vivere un’esperienza gastronomica che ti lascerà senza parole! Questo giugno, dal 29 giugno al 1 luglio, il Summer Fancy Food Show a New York promette di essere l’evento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina. Ma non è tutto: il 19 giugno, al Guffanti Social Club, ti aspettiamo per una serata dedicata ai sapori più raffinati, dove il protagonista sarà lo champagne di Nathalie Liébart, accompagnato da una selezione esclusiva di formaggi. Ti assicuro che non crederai ai tuoi occhi (e al tuo palato)! 🍾✨

Un viaggio tra champagne e formaggi: la serata del 19 giugno

Immagina di essere immerso in un’atmosfera conviviale e raffinata, circondato da esperti del settore e appassionati di gastronomia. La serata inizierà alle 19:00 e si protrarrà fino alle 21:30, promettendo un percorso di degustazione che esalterà ogni abbinamento. Si parte con il Champagne “Nathalie Liébart Bienvenue”, perfetto per stuzzicare il palato, accompagnato da deliziosi formaggi come il “Buonasorte” di bufala e il Comté AOP 36 mesi, il tutto completato da fresche fragole. Ma attenzione: la numero 4 ti sconvolgerà! È un abbinamento che non hai mai provato prima!

Ma non finisce qui! Il Champagne “Nathalie Liébart Rendez-vous rosé extra brut” saprà conquistarti con le sue note fruttate, in perfetta sintonia con lo Stracchino stagionato di capra e il Maroilles a crosta lavata. E per un finale vibrante, il Champagne “Nathalie Liébart Authentique extra brut” si accompagnerà a formaggi dal carattere deciso, come il Bleu de chèvre, arricchito da ciliegie fresche. E per chiudere in bellezza, non puoi perderti il gelato fiordilatte di Crodo allo Champagne! Ogni assaggio sarà un’esperienza che ti lascerà a bocca aperta!

Il capolavoro della mozzarella di bufala

Il Guffanti Social Club non è solo un luogo di degustazione, ma un vero e proprio tempio della gastronomia. La sera del 19 giugno, dalle 20:00, avrai l’opportunità di scoprire l’arte della mozzarella di Bufala Campana DOP. Preparati a un percorso di degustazione che esplorerà ogni sfumatura di questo straordinario ingrediente. Il menù include il Benvenuto frizzante, un inizio che stimolerà il tuo palato, seguito dalla Caprese secondo Guffanti, un classico rivisitato che ti lascerà senza parole.

La vera sorpresa sarà il Piatto Guffanti, dove potrai assaporare la varietà dei prodotti caseari di bufala in un’esperienza coinvolgente. Non può mancare un primo piatto ricco e gustoso: i Paccheri con treccia di mozzarella di Bufala Campana DOP e Pachino confit. La dolcezza avvolgente del Pachino si sposerà perfettamente con la cremosità della mozzarella, creando un’armonia di sapori che non dimenticherai facilmente. E per concludere, un gelato fiordilatte Guffanti, il modo perfetto per terminare un’esperienza gastronomica di alto livello.

Un evento esclusivo che non puoi perdere!

Con un costo di soli €48 a persona, questa serata è un’opportunità unica per immergerti nel mondo dell’eccellenza gastronomica. Non lasciarti scappare questa occasione: i posti sono limitati e la domanda è alta! Prenota subito la tua esperienza al Guffanti Social Club e preparati a vivere una serata indimenticabile. Scrivici per maggiori informazioni, non vorrai perderti questa avventura culinaria! 🔥💯