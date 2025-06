Un viaggio culinario tra Liguria e Piemonte: il ristorante SAVŌ

Se stai cercando un luogo magico in Liguria dove gustare piatti ricercati in riva al mare, non crederai mai a quello che è successo al ristorante SAVŌ! Situato all’interno dell’Hotel Windsor, questo angolo incantato non è solo un’esperienza culinaria, ma un vero e proprio viaggio tra le tradizioni culinarie di Liguria e Piemonte. Con una spiaggia privata e un’atmosfera che rievoca gli anni ’60, è il posto ideale per chi desidera vivere un momento di pura bellezza e gusto. Hai mai pensato a quanto possa essere speciale cenare con il rumore delle onde in sottofondo? 🌊✨

Un chef d’eccezione: Roberto Stella

Il ristorante SAVŌ ha recentemente accolto un vero talento: lo chef Roberto Stella. Originario di Torino, questo giovane chef porta con sé un bagaglio di esperienze straordinarie, avendo affinato le sue abilità nelle cucine di alcuni dei ristoranti stellati più prestigiosi d’Italia. Immagina di gustare piatti creati da qualcuno che ha collaborato con nomi di spicco come Enrico Bartolini e Fabrizio Tesse. Ogni piatto che Roberto crea è un racconto, una fusione di ingredienti freschi e una creatività senza pari. Ma cosa rende la sua cucina così speciale? La risposta ti sorprenderà! La combinazione di tradizione e innovazione è ciò che la rende unica. Ogni portata è concepita per incantare sia i palati più esperti che i visitatori in cerca di un assaggio autentico della Liguria. Non stiamo parlando solo di cibo, ma di un’esperienza sensoriale che ti porterà indietro nel tempo, ma con un tocco moderno!

Un menù che racconta storie

Pronto a scoprire un menù che è una vera celebrazione dei sapori? Durante il pranzo, potrai gustare piatti tipici come le trofie al pesto e il vitello tonnato, mentre la cena offre un menù degustazione che ti guiderà attraverso un viaggio gourmet tra le eccellenze liguri e piemontesi. Ogni piatto è una scoperta, un’esplosione di sapori che racconta la storia delle culture culinarie italiane. Tra le creazioni da non perdere, c’è l’amuse bouche “Come una caprese: bavarese di bufala, olio di pomodoro e basilico”, perfettamente abbinato a un vino bianco DOCG. E non dimentichiamo la “Mezza dozzina di ravioli piemontesi ripieni di brandacujun, ciupin e trombette”, un piatto che unisce tradizioni regionali in un abbraccio gastronomico che ti lascerà senza parole. La storia dietro a questo piatto è affascinante: rievoca l’antica tradizione piemontese dei ravioli comprati a dozzine, un’usanza che si sposa perfettamente con il brandacujun ligure. Hai già l’acquolina in bocca? 🍽️

Un’esperienza da condividere

Ogni visita al ristorante SAVŌ è un invito a vivere un’esperienza che va oltre il semplice pasto. È un momento da condividere con amici e familiari, un’occasione per scoprire insieme i piaceri della tavola. Con una selezione di vini pregiati e un servizio impeccabile, ogni cena diventa un evento da ricordare. Non sorprende che i visitatori tornino qui, attratti dalla promessa di un’avventura gastronomica che non delude mai. Se sei in cerca di un luogo dove il cibo è una forma d’arte, il ristorante SAVŌ ti aspetta. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza indimenticabile a Laigueglia: ogni piatto racconta una storia, e ogni visita è un viaggio che arricchisce l’anima. Sei pronto a prenotare il tuo tavolo? 🍷✨