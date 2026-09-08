Una nuova piattaforma per home restaurant e turismo esperienziale con area social integrata

Una piattaforma italiana unisce prenotazioni per home restaurant e un feed social, con funzioni per creator, appuntamenti ufficiali e una community già attiva

Un unico ambiente digitale che mette insieme il meglio di due mondi: la prenotazione di home restaurant e la condivisione in stile social. È l’idea alla base della nuova piattaforma di Home Restaurant Hotel un progetto nato a Reggio Calabria e dedicato a chi vive l’enogastronomia e il turismo esperienziale come parte integrante del viaggio.

In un solo spazio, gli utenti possono scoprire proposte culinarie casalinghe, prenotare, raccontare esperienze e interagire con la community.

L’applicazione, gratuita e accessibile direttamente dal portale ufficiale senza passare dagli store tradizionali, combina un marketplace dedicato ai servizi degli Homers – i gestori dei ristoranti in casa – con un feed aperto a ospiti, creator e aziende. Like, commenti e contenuti si intrecciano con prenotazioni e proposte culinarie, offrendo un’esperienza ibrida che punta a valorizzare convivialità e narrazione.

Un social marketplace con community già in movimento

La piattaforma è stata resa disponibile in fase beta e, nelle prime 48 ore, ha raccolto riscontri incoraggianti. I primi 21 utenti hanno pubblicato mediamente 1,5 post ciascuno, ottenendo un coinvolgimento significativo: in media 15 “cuori” per contenuto, con un picco di 20 e conversazioni che hanno toccato 6 commenti in un singolo post. Numeri che, pur iniziali, descrivono un ambiente già frequentato e pronto a crescere con l’arrivo dei primi 176 Homers chiamati a popolare il feed con menu racconti e momenti dietro le quinte delle loro cucine domestiche.

L’anima social non si limita alla piattaforma: un network di content creator attivi su Instagram accompagnerà la diffusione del nuovo ecosistema, sostenendo l’adozione e favorendo il passaparola. In questo modo, l’esperienza digitale si intreccia con i canali già frequentati dagli appassionati, creando un ponte tra storytelling e prenotazione di esperienze reali.

Radici a Reggio Calabria e visione nazionale

Il progetto nasce a Reggio Calabria e porta con sé l’identità di un territorio ricco di tradizioni, ma guarda a un pubblico ampio. Home Restaurant Hotel realtà fondata nel 2015 e attiva in oltre 200 località mette a sistema le storie della propria community, la creatività dei food creator e la curiosità dei viaggiatori. L’obiettivo è posizionare l’ospitalità domestica come forma di esplorazione culturale e gastronomica, offrendo strumenti digitali per far emergere nuove narrazioni e occasioni di incontro.

La piattaforma sceglie una strada snella per la distribuzione: il download diretto dal sito ufficiale evita i canali tradizionali degli store e consente aggiornamenti rapidi. Questa scelta accompagna l’introduzione di funzionalità pensate per la sostenibilità del progetto e la valorizzazione del lavoro dei professionisti del gusto e della comunicazione.

Funzioni in arrivo, volti confermati e un calendario di appuntamenti

Cashout e strumenti per creator

A partire dal 3 settembre verrà integrata la funzione Cashout progettata per monetizzare l’engagement e i contenuti pubblicati nella piattaforma. La novità si rivolge in particolare a influencerchef ed esperti di settore, che potranno trasformare la partecipazione della community in un ritorno concreto. L’integrazione di questi strumenti rafforza l’idea di un ecosistema in cui la produzione di contenuti e le esperienze culinarie si sostengono a vicenda.

I primi protagonisti del progetto

Tra i volti già confermati spiccano la creator Sara Gaudenzi l’attore Niccolò Centioni – noto al grande pubblico per il ruolo di Rudi nella serie I Cesaroni – e la chef Rossella Costa conosciuta per la partecipazione a MasterChef 9. Una combinazione di profili che unisce esperienze di comunicazione, intrattenimento e cucina, a testimonianza della natura ibrida della piattaforma.

Roadmap: annunce, conferenze, TV e nuovi studi

Il calendario prevede passaggi chiave già fissati. Il 5 settembre sarà comunicato il roster completo con ospiti VIPpartner commerciali e Homers coinvolti. Il 12 settembre alle ore 14 è in programma la conferenza stampa di presentazione ufficiale al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria aperta a pubblico e stampa, che sarà anche l’occasione per inaugurare i nuovi Studios realizzati in partnership con Centioni Produzioni.

Lo sviluppo mediale del progetto proseguirà con lo sbarco in TV nazionale il 9 ottobre è atteso il debutto sul Canale 68 del Digitale Terrestre con il programma settimanale “Le Rubriche di Home Restaurant Hotel”, in onda due venerdì al mese nella fascia 19:00–19:30. In novembre è previsto il trasferimento della produzione multimediale nei Studios di Roma segnando un ulteriore passo verso la crescita del progetto e la sua strutturazione a livello nazionale.

La combinazione di marketplace e feed rappresenta una proposta ibrida in cui la convivialità domestica incontra le dinamiche della conversazione online. Con una community che ha già mostrato segnali di vitalità e un’agenda di iniziative ben definita, la piattaforma promette di diventare un punto di riferimento per chi desidera raccontare, scoprire e prenotare esperienze culinarie autentiche.