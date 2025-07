Valorizzare la tradizione culinaria marchigiana con il nuovo menù

Non crederai mai a quanto possa essere ricca la tradizione gastronomica delle Marche! Scopri come i ristoratori possono partecipare a questo progetto unico.

Le Marche, terra di tradizioni culinarie straordinarie, si preparano a vivere una nuova era grazie alla Legge Regionale n. 6/2024. Questo provvedimento offre ai ristoratori un’opportunità unica: valorizzare il proprio patrimonio gastronomico in modo autentico e accattivante. Hai mai pensato a quanto sia affascinante gustare piatti tipici, preparati secondo ricette storiche che raccontano la storia e l’identità di questa regione? È davvero un’occasione imperdibile per chiunque voglia attrarre clienti appassionati del buon cibo e della tradizione!

Cosa prevede il menù della cucina marchigiana?

Il progetto invita i ristoratori marchigiani a inserire nel proprio menù almeno tre ricette iscritte al Registro ufficiale delle ricette tipiche marchigiane. Ma non è solo una questione di arricchire l’offerta gastronomica! È anche un modo fantastico per far conoscere e apprezzare le specialità locali. E non finisce qui! I ristoratori che aderiscono riceveranno vantaggi esclusivi, tra cui:

L’adesivo ufficiale con il logo “Ricette della cucina marchigiana” da esporre all’ingresso del locale: un vero e proprio distintivo di autenticità!

Il diritto di utilizzare il logo per scopi promozionali, seguendo le linee guida del Manuale d’Uso approvato.

Supporto e materiali informativi dalla Direzione Attività Produttive ed Imprese della Regione Marche.

Immagina di presentare ai tuoi clienti piatti che non solo soddisfano il palato, ma raccontano anche una storia affascinante! Ogni piatto diventa così un viaggio nel cuore delle Marche: chi potrebbe resistere a un’esperienza del genere?

Come partecipare al progetto?

Se sei un ristoratore marchigiano e desideri unirti a questa entusiasmante iniziativa, il processo è davvero semplice! Ecco cosa devi fare:

Scarica il modulo di adesione disponibile sul sito ufficiale della Regione. Compila l’istanza con i dati del titolare o gestore del locale e i riferimenti dell’attività. Invia la documentazione via PEC all’indirizzo fornito dalla Regione.

Una volta inviata la tua adesione, la Direzione Attività Produttive ti contatterà per confermare l’avvenuta adesione e fornirti tutto il materiale necessario. Insomma, un’opportunità che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire!

Perché è importante promuovere le ricette locali?

Promuovere le ricette storiche delle Marche non è solo un modo per attrarre clientela, ma rappresenta anche un passo importante verso la valorizzazione culturale e turistica della regione. Ogni piatto tipico ha un valore che va oltre il semplice gusto; è un pezzo della nostra storia, delle nostre tradizioni e della nostra identità. Partecipare a questo progetto significa anche contribuire a creare un legame più forte tra ristorazione e cultura locale, unendo comunità e visitatori in un’esperienza gastronomica unica.

Non perdere l’occasione di far parte di questo viaggio culinario! La tradizione marchigiana ti aspetta e i tuoi clienti saranno entusiasti di scoprire i sapori autentici della regione. Condividi questa notizia con altri ristoratori e preparati a dare il via a un’avventura gastronomica indimenticabile!