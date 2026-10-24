Esplora il mondo del vino naturale, passando dai dati sui residui chimici alle pratiche biologiche e al rigido sistema di certificazione.

Il vino naturale è spesso presentato come la risposta romantica a un mercato saturo di additivi chimici. Tuttavia, dietro la romantica narrazione si nascondono numeri, normative e controlli che meritano un’analisi attenta.

In Italia, il contenuto alcolico medio dei vini è intorno al 13%. Questa percentuale rimane costante indipendentemente dal metodo di produzione, rendendo inutile parlare di “salubrità” legata al grado alcolico. Ciò che conta davvero è la presenza di fitofarmaci residui.

Residui chimici nei vini: cosa dice la scienza

Secondo i dati consolidati dal Ministero della Salute e dall’EFSA, meno dello 0,5% delle bottiglie commercializzate supera i limiti massimi di residuo (LMR). Tuttavia, la metà (50%) dei campioni analizzati presenta il fenomeno del multiresiduo, cioè la presenza contemporanea di più sostanze (principalmente fungicidi) ognuna entro il limite consentito. La combinazione di questi composti è ancora oggetto di studio per valutare eventuali rischi sulla salute umana.

Agricoltura biologica e l’uso del rame: il paradosso

Il regime biologico proibisce l’impiego di prodotti sistemici; di conseguenza, il 90% dei vini controllati ogni anno non contiene tracce di tali prodotti. La limitazione, però, è compensata da un uso massiccio di rame, elemento fondamentale per la lotta alle malattie della vite. Tommaso Ciuffoletti ha evidenziato come la dipendenza dal rame rappresenti un nodo critico per la sostenibilità ambientale.

VinNatur, l’Associazione Viticoltori Naturali, è stata tra le prime a denunciare l’impiego eccessivo di rame e zolfo, avviando studi sperimentali già dal 2010 per ridurne l’applicazione. Nonostante gli sforzi, il peso del rame rimane una delle principali critiche mosse al modello biologico da parte dei produttori di vino naturale.

Vigilanza e certificazione: il ruolo di VinNatur e altri enti

Il panorama della certificazione del vino naturale è popolato da enti come VinNatur, Consorzio Vini Veri, Vi.Te., Renaissance des Appellations Italia e VAN. Ognuno di loro applica controlli rigorosi, ma è VinNatur a distinguersi per la tempestività delle azioni correttive.

Un caso emblematico risale al 2013, quando un’azienda campana, certificata biologica, presentò una richiesta di adesione a VinNatur. Le analisi rivelarono la presenza di sette principi attivi non ammessi nemmeno nel biologico, indicando un “effetto deriva” da coltivazioni confinanti. L’azienda fu esclusa e il risultato fu pubblicato sul sito dell’associazione, che dal 2010 ha stabilito che due “infrazioni gravi” in 24 mesi comportano l’esclusione permanente.

Elenco di aziende escluse e sotto osservazione

VinNatur mantiene una lista aggiornata di realtà squalificate (ad esempio produttori che utilizzano lieviti selezionati, bentonite, o pratiche di irrigazione intensiva) e di quelle in fase di monitoraggio per superamenti di limiti di solfiti o per l’uso di additivi non consentiti. Queste informazioni, pur non essendo divulgate al grande pubblico, mostrano la severità del sistema di autocontrollo.

Il contrasto tra la piccola quota di produzione di vino naturale (1% del totale) e l’alto impatto ambientale di pratiche tradizionali (nel 2020 la viticoltura europea ha consumato il 65% dei fungicidi impiegati in agricoltura, pur rappresentando solo il 3% della superficie agricola) sottolinea quanto il modello naturale, pur limitato, sia il più avanzato nella gestione dei residui chimici.

Il vino naturale non è privo di sfide: l’eliminazione completa di rame, la gestione dei multiresidui e la necessità di un controllo trasparente rimangono obiettivi da perseguire. Le certificazioni esistenti offrono una garanzia più solida rispetto alle etichette “convenzionali”, ma il consumatore deve saper leggere tra le righe dei disciplinari per capire realmente cosa sta bevendo.