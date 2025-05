Vogue Vintage Market: un evento imperdibile per gli amanti della moda vintage

Il Vogue Vintage Market fa il suo debutto in Italia, portando con sé un’opportunità unica per gli appassionati di moda vintage. Dopo il successo delle edizioni di New York e Londra, questo evento si svolgerà giovedì presso il Nilufar Depot di Milano, un luogo dedicato al design vintage e contemporaneo. La madrina dell’evento, Loli Bahia, è una delle modelle più in voga della nuova generazione, pronta a dare il benvenuto a tutti gli amanti della moda.

Un’esperienza di shopping responsabile

Il Vogue Vintage Market offrirà una selezione esclusiva di abiti e accessori vintage, donati da amici di Vogue Italia e da alcune delle migliori boutique second-hand italiane. Tra i partecipanti ci sono nomi noti come A.N.G.E.L.O., Alessandro Squarzi e Cavalli e Nastri. Ogni pezzo in vendita racconta una storia, dai total look e scarpe delle passerelle ai gioielli e borse unici. Gli studenti del corso di laurea in Fashion Styling dell’Istituto Marangoni Milano saranno presenti per offrire consigli di stile e guidare i visitatori nella scelta dei loro acquisti.

Un’iniziativa a sostegno delle donne

Il ricavato delle vendite sarà devoluto alla Fondazione Pangea ETS, un’organizzazione che da oltre vent’anni promuove iniziative di sviluppo sociale ed economico per le donne. I fondi raccolti sosterranno il progetto REAMA, che si concentra sull’inserimento lavorativo di donne che hanno vissuto situazioni di violenza domestica, aiutandole a raggiungere l’indipendenza economica. Questo evento non è solo un’opportunità per fare shopping, ma rappresenta anche un atto d’amore verso la moda e il futuro.

Il fenomeno del second-hand e la moda sostenibile

Il second-hand sta diventando una delle forze trainanti dell’industria della moda, specialmente tra i giovani. Secondo un’indagine di PwC Italia, il 70% dei Millennial e della Gen Z ha acquistato almeno un capo di seconda mano nel 2024. Questa rivoluzione culturale ha portato a un nuovo modo di concepire il consumo, dove il valore degli oggetti risiede nella loro unicità e nella loro capacità di durare nel tempo. Celebrità e influencer stanno abbracciando questa tendenza, rendendo il vintage sempre più popolare.

Un evento che celebra la creatività

Il Vogue Vintage Market non è solo un mercato, ma anche un palcoscenico per giovani creativi. Grazie al progetto Fashion Canvas, tre artisti selezionati da Vogue Italia avranno l’opportunità di personalizzare i capi acquistati dal pubblico, creando un’esperienza unica e interattiva. Inoltre, il marchio Lurisia sarà presente per celebrare il valore del tempo speso bene, proprio come quello che si riflette nella scelta dei capi vintage.

Con ingresso libero su registrazione, il Vogue Vintage Market rappresenta un appuntamento imperdibile per chi ama la moda e desidera fare la differenza. Non perdere l’occasione di scoprire tesori unici e contribuire a una causa importante.