Acqua del rubinetto: l'ISS smonta i falsi miti

L'Istituto Superiore di Sanità smentisce le false credenze sull'acqua del rubinetto, dai calcoli renali ai depuratori. Conferma che l'acqua di rete è sicura anche al ristorante e per pappe e biberon.

L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha passato in rassegna le convinzioni errate più diffuse sull’acqua del rubinetto: dai calcoli renali ai depuratori domestici, dalla richiesta della caraffa al ristorante fino all’uso nelle pappe dei neonati. Il verdetto è che l’acqua della rete idrica pubblica italiana è sicura e adatta a tutta la famiglia, dai primi mesi di vita alla gravidanza, perché è sottoposta ai controlli stringenti previsti dalla normativa.

La guida dell’istituto affronta una per una le credenze che, ancora oggi, spingono molte famiglie a evitare l’acqua di casa o a trattarla prima di berla.

Calcoli renali: nessuna prova contro l’acqua di rete

L’idea che l’acqua del rubinetto provochi o favorisca i calcoli renali è molto diffusa, ma secondo l’ISS è falsa. Lo stesso vale per le acque ricche di sali di calcio e magnesio.

Anche il consiglio di sostituire l’acqua di rete con acque leggere o oligominerali per prevenire la calcolosi non trova giustificazione nelle evidenze scientifiche. In molti casi, la formazione dei calcoli dipende da una predisposizione individuale o familiare.

L’istituto ricorda inoltre che il calcio è essenziale per la salute: la sua assunzione va ridotta solo su prescrizione di un medico.

Al ristorante la caraffa si può chiedere

Chiedere acqua del rubinetto al ristorante è lecito. Il decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023 chiede a Regioni e Province di promuoverne l’uso, anche «incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione».

Le regole di servizio restano distinte. L’acqua minerale naturale, liscia o gassata, deve arrivare al tavolo nella sua bottiglia chiusa ed etichettata. Se invece viene servita in caraffa acqua potabile sottoposta a trattamenti, sul contenitore deve comparire in modo chiaro la dicitura «acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata» se addizionata di anidride carbonica.

Depuratori domestici: cambiano il gusto, non la sicurezza

Per l’ISS, le acque distribuite in Italia hanno una qualità adeguata al consumo e non richiedono ulteriori trattamenti per diventare potabili o per evitare rischi sanitari.

Gli apparecchi in commercio conformi alle normative hanno un unico scopo: modificare le caratteristiche organolettiche dell’acqua, cioè renderne più gradevoli sapore e odore, oppure renderla frizzante.

Se particolari circostanze rendessero necessarie restrizioni d’uso, la legge prevede che i cittadini siano informati tempestivamente. Gestore e autorità devono ripristinare in fretta la qualità dell’acqua e, nel frattempo, garantire ai consumatori coinvolti quantità adeguate di acqua idonea con approvvigionamenti alternativi, per esempio le autobotti.

Rubinetto e minerale, stesse garanzie

Bere acqua del rubinetto, sia quella di casa sia quella di chioschi e punti di distribuzione, è sicuro quanto bere acqua minerale naturale. In entrambi i casi l’assenza di rischi è garantita dai controlli di legge.

L’acqua potabile è un diritto universale, insieme ai servizi igienico-sanitari. Le sue caratteristiche chimiche, come durezza, pH e sali minerali, e quelle organolettiche possono variare. Dipendono dalle fonti di prelievo e dai trattamenti a cui sono sottoposte alcune acque, circa un terzo in Italia, per rispettare gli standard di sicurezza.

Un’acqua senza sostanze chimiche non è più buona

È falso anche che un’acqua, per essere buona, debba essere priva di sostanze chimiche. Vale il contrario: l’acqua ne contiene molte utili alla salute.

Eliminare tutti gli elementi naturalmente presenti, come boro, selenio, fluoro, cromo, rame, calcio, magnesio, iodio e potassio, ridurrebbe l’apporto di nutrienti essenziali. Cambierebbe anche il gusto e danneggerebbe le reti idriche. La normativa assicura comunque che le sostanze potenzialmente dannose restino sotto le soglie di rischio.

Neonati e bambini: quanta acqua e da quando

L’acqua del rubinetto è sicura anche durante lo svezzamento, sia per idratare i bambini sia per preparare pappe e latte in formula. Nel neonato l’acqua rappresenta il 75% del peso corporeo, contro il 60% dell’adulto, con un ricambio idrico elevato dovuto al metabolismo più attivo e alla maggiore traspirazione.

Nei primi 6 mesi, durante l’allattamento esclusivo, non va data acqua pura. Il fabbisogno idrico, pari a 100-190 ml per chilo di peso corporeo, è coperto interamente dal latte materno o in formula. Dopo, le quantità indicate dall’ISS sono queste:

da 6 a 12 mesi: da 800 ml a 1 litro al giorno;

fino a 24 mesi: circa 1,2 litri al giorno;

a 3 anni: circa 1,3 litri al giorno;

tra 4 e 8 anni: da 1,6 a 2,1 litri al giorno.

I bambini avvertono meno la sete e si disidratano facilmente, soprattutto in caso di febbre, vomito o diarrea. Per questo l’ISS raccomanda ai genitori di invitarli a bere con regolarità, usando senza timore anche l’acqua di rete.