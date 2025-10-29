Allerta Crolli a Bari: Evacuazioni e Misure di Sicurezza Necessarie

Allerta Crolli a Bari: Evacuazioni e Interventi per Garantire la Sicurezza degli Edifici A Bari, è stata emessa un'allerta per possibili crolli che ha portato a evacuazioni e interventi mirati per tutelare la sicurezza degli edifici. Le autorità locali stanno attuando misure preventive per proteggere i cittadini e garantire l’integrità strutturale delle abitazioni. In questo contesto, è fondamentale rimanere informati sulle ultime notizie e sulle direttive delle istituzioni competenti.

Negli ultimi mesi, Bari ha vissuto un periodo di allerta riguardo alla stabilità dei suoi edifici. Dopo alcuni incidenti gravi, la sicurezza è diventata una priorità per l’amministrazione locale. Diverse palazzine sono state evacuate, creando preoccupazioni tra i residenti e richiedendo un intervento urgente.

Evacuazioni recenti e cause

La situazione è degenerata con il crollo di una palazzina in via De Amicis, che ha segnato un punto di svolta. Questo evento ha portato a una serie di evacuazioni in diverse zone della città, tra cui il quartiere San Pasquale, dove sono stati sgomberati 28 appartamenti. Le ispezioni hanno rivelato problemi strutturali gravi, in particolare nei pilastri che sostengono gli edifici.

Analisi delle problematiche strutturali

Durante i lavori di manutenzione straordinaria, i tecnici hanno scoperto che alcuni pilastri presentavano lesioni significative, che avrebbero potuto portare a un crollo imminente. Un caso emblematico è stato quello di un pilastro in via Capriati, la cui rottura delle staffe ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e del Comune per garantire la sicurezza degli occupanti.

Le criticità strutturali emerse evidenziano la necessità di un monitoraggio costante degli edifici costruiti tra gli anni ’60 e ’70, periodo in cui le norme sulla qualità dei materiali non erano rigorosamente applicate.

Misure di sicurezza e interventi futuri

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha sottolineato l’importanza di un dialogo tra pubblico e privato per affrontare la questione della sicurezza edilizia. Sono state avviate circa 150 pratiche di verifica per gli edifici a rischio, con l’obiettivo di identificare e risolvere le problematiche strutturali.

Collaborazione con le autorità locali

Le autorità locali stanno lavorando a stretto contatto con le imprese di costruzione per garantire che gli edifici siano sottoposti a controlli regolari e che siano effettuati interventi di manutenzione tempestivi. La situazione attuale richiede un approccio coordinato per evitare futuri incidenti e garantire la sicurezza degli abitanti.

In questo contesto, il Comune sta anche collaborando con Arca Puglia per trovare soluzioni efficaci e tempestive per le famiglie evacuate, assicurando loro una sistemazione temporanea. La sicurezza degli edifici deve diventare una priorità per proteggere i cittadini da potenziali rischi.