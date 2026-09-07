Antipasto estivo: spiedini di pesche e bacon croccanti

L’estate è la stagione perfetta per sperimentare nuovi abbinamenti in cucina. Tra i colori vivaci e i profumi intensi, gli spiedini di pesche e bacon rappresentano un’antipasto gourmet che conquista tutti. La dolcezza succosa della frutta fresca si fonde alla perfezione con la croccantezza sapida della carne, creando un equilibrio perfetto al palato.

Questa ricetta è ideale per chi ama valorizzare i sapori agrodolci e desidera stupire i propri ospiti con un piatto originale e facile da preparare. La cottura su piastra esalta gli zuccheri naturali della frutta, rendendo ogni boccone un’esperienza unica.

Ingredienti e preparazione

Per preparare gli spiedini di pesche e bacon, servono pochi ingredienti di qualità. Le pesche nettarine o noce sono perfette per la loro polpa soda e la buccia liscia, che mantengono la struttura durante la cottura. Il bacon aggiunge un tocco sapido e croccante, mentre il rosmarino fresco arricchisce il piatto con un aroma irresistibile.

Inizia lavando accuratamente le pesche sotto acqua corrente e asciugandole tamponandole delicatamente con della carta da cucina. Tagliale a spicchi o cubotti di medie dimensioni, lasciando o rimuovendo la buccia a seconda dei tuoi gusti. Stendi le fette di bacon su un tagliere e tagliale a metà per ottenere la misura perfetta.

Unisci uno spicchio di pesca a un dadino di formaggio, come la provola o la scamorza, e avvolgi il tutto strettamente nel bacon. Infila i bocconcini su uno stecco, inserendo qualche fogliolina di rosmarino fresco tra un pezzo e l’altro. La cottura avviene su una piastra ben calda a fiamma medio-alta per circa 8-10 minuti, ruotando gli spiedini su tutti i lati finché il bacon non diventa croccante e la pesca leggermente morbida.

Consigli per un risultato perfetto

Per ottenere un risultato ottimale, è importante scegliere ingredienti freschi e di qualità. Le pesche devono essere sode e succose, mentre il bacon deve essere croccante e saporito. Se desideri un sapore ancora più intenso, puoi sostituire il bacon con dello speck tirolese o del prosciutto crudo, oppure inserire un cubetto di scamorza affumicata al centro per ottenere un cuore filante.

Un altro trucco per evitare che gli spiedini di legno si brucino sulla piastra è quello di lasciarli in ammollo in acqua fredda per almeno 15-20 minuti prima di utilizzarli. In questo modo assorbiranno l’umidità necessaria per non bruciarsi a contatto con il calore della bistecchiera.

Per completare il piatto, cospargi gli spiedini con un filo di miele in superficie e una spolverata di pepe nero macinato fresco. Servili immediatamente ai tuoi ospiti, gustati ben caldi e profumati saranno un vero trionfo!

Varianti e conservazione

La versatilità di questo antipasto permette di adattarsi a ogni occasione, dai buffet in giardino alle grigliate informali. Se desideri sperimentare con la frutta di stagione, puoi sostituire le pesche con albicocche sode o prugne, mantenendo lo stesso squisito contrasto dolce-salato.

Se dovessero avanzare, puoi conservarli in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico per massimo 24 ore. Per scaldarli, ti sconsiglio l’uso del forno a microonde perché ammorbidirebbe troppo il salume. Ripassali invece per un paio di minuti su una piastra ben calda per far ritornare il bacon dorato e saporito.

In alternativa alla piastra, puoi preparare i tuoi spiedini in forno ventilato a 200°C per 10 minuti, oppure nella friggitrice ad aria a 190°C per 8 minuti fino a doratura. Per una nota finale da vero gourmet, sostituisci il miele con qualche goccia di glassa all’aceto balsamico o un pizzico di peperoncino in fiocchi per un tocco stuzzicante.