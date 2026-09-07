Forum Ambrosetti 2026: il centrosinistra presenta le sue ricette per l’Italia

Al Forum Ambrosetti 2026 di Cernobbio, i leader del centrosinistra hanno presentato le loro proposte per il futuro dell’Italia, cercando di convincere l’élite economica del paese. Nonostante i sondaggi non siano favorevoli, hanno cercato di mostrare unità e offrire soluzioni alternative.

Le proposte del centrosinistra

I leader del centrosinistra hanno presentato diverse proposte per il futuro dell’Italia. Elly SchleinGiuseppe ConteAngelo Bonelli e Matteo Renzi hanno parlato di energia, Ucraina, e di un fondo di garanzia pubblico per abbassare il costo del capitale sui grandi processi di decarbonizzazione.

Conte ha anche proposto un Fondo nazionale di sviluppo per far crescere il paese e l’indicizzazione degli scaglioni Irpef. Renzi ha criticato il governo attuale per i conti sbagliati sul deficit e per la decisione del golden power contro Unicredit.

Le sfide del centrosinistra

Nonostante le proposte, i leader del centrosinistra devono affrontare diverse sfide. I sondaggi mostrano che solo il 6,8% dei partecipanti al Forum Ambrosetti dà un voto positivo all’opposizione, mentre il 68,3% lo dà al governo. Inoltre, devono trovare un equilibrio tra le diverse componenti dell’opposizione e individuare un nome capace di tenere insieme sensibilità differenti.

Renzi ha anche lanciato un j’accuse contro il governo attuale, criticando la decisione del golden power contro Unicredit e chiedendo perché nessuno ne parli. Ha anche proposto un ceto medio act e un contratto alla tedesca per suggellare il programma di governo tra forze che vengono da storie diverse.

Le regionali in Sicilia

Mentre il centrosinistra cerca di trovare un equilibrio, in Sicilia la corsa alla Presidenza della Regione comincia a prendere forma. Cateno De Luca ha già iniziato a organizzare la sua campagna elettorale, mentre il centrodestra deve ancora decidere se confermare Renato Schifani o trovare un’alternativa.

Nel centrosinistra, la questione principale è costruire un’alternativa credibile al governo regionale. Ismaele La Vardera ha ribadito la propria intenzione di correre per la Presidenza, mentre Peppe Provenzano ha richiamato la possibilità di ricorrere alle primarie per individuare il candidato del campo largo.

De Luca, intanto, procede con una strategia già delineata, fissando una precisa tabella di marcia per la costruzione delle liste. Il suo obiettivo è continuare a costruire il cosiddetto Governo di Liberazione e arrivare alla chiusura delle liste nei tempi stabiliti.