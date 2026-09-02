Ristorazione in crisi: i turisti spendono meno in Sardegna

L’estate 2026 in Sardegna ha visto un aumento significativo del numero di turisti, ma questo non si è tradotto in un corrispondente incremento dei consumi nei ristoranti. Pamela Solinas, titolare del ristorante-pizzeria L’Oca Bianca a Cagliari, ha raccontato come la stagione estiva sia stata segnata da un comportamento sempre più parsimonioso da parte dei clienti.

La situazione è particolarmente evidente durante il mese di agosto, quando i turisti sembrano preferire pasti più leggeri e veloci, evitando spesso di ordinare antipasti, primi piatti o bevande alcoliche. Questo cambiamento nelle abitudini di consumo sta mettendo a dura prova i ristoratori locali, che si trovano a dover affrontare una realtà economica sempre più complessa.

Il fenomeno del ‘mordi e fuggi’

Uno dei fenomeni più preoccupanti segnalati da Solinas è l’aumento del cosiddetto ‘mordi e fuggi’. I clienti si siedono, ordinano velocemente e lasciano il tavolo in poco tempo, spesso per continuare la serata altrove. Questo comportamento non solo riduce il tempo a disposizione per servire altri clienti, ma limita anche le opportunità di vendita di ulteriori portate o bevande.

Un esempio emblematico è quello di un tavolo da quattro persone che ordina solo due pizze e un’insalata, senza aggiungere altro. Questo tipo di ordinazione, sempre più frequente rispetto agli anni precedenti, rappresenta una sfida significativa per i ristoratori, che devono trovare modi per incentivare i clienti a consumare di più senza aumentare i prezzi.

La rinuncia al vino e altri cambiamenti

Tra le rinunce più evidenti c’è quella del vino, una bevanda tradizionalmente associata a una cena completa. Solinas ha sottolineato come le vendite di vino siano crollate quest’anno, un segnale preoccupante per un settore che conta molto su questo tipo di consumi. Inoltre, molti turisti preferiscono acquistare cibo nei supermercati o nelle gastronomie locali, consumandolo poi negli appartamenti o nelle camere dei B&B.

Questo spostamento dei consumi fuori dai ristoranti tradizionali rappresenta una sfida aggiuntiva per i ristoratori, che devono competere con offerte più economiche e convenienti. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di locali che offrono pasti veloci e a basso costo, attirando una clientela sempre più attenta al portafoglio.

Le riflessioni sulla tipologia di turismo

Solinas ha invitato a riflettere non solo sul numero di turisti che arrivano in Sardegna, ma anche sulla tipologia di clientela che si vuole attrarre. La capacità di spesa dei visitatori è un fattore cruciale per il successo della ristorazione locale, e molti ristoratori stanno cercando modi per adattarsi a questa nuova realtà.

La situazione descrive una delle contraddizioni dell’estate 2026: più presenze turistiche non sempre significano maggiori incassi per chi lavora nella ristorazione. Questo fenomeno solleva domande importanti sul modello turistico della Sardegna e sulla capacità di trasformare gli arrivi in una reale ricaduta economica sul territorio.