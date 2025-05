Scopri come preparare un antipasto leggero e colorato per i tuoi eventi primaverili.

Ingredienti freschi per un antipasto delizioso

La primavera è la stagione ideale per gustare piatti leggeri e colorati. Asparagi, carote e montasio si uniscono in un antipasto che non solo è bello da vedere, ma anche ricco di sapore. Questa ricetta è perfetta per un aperitivo tra amici o per una cena elegante. Gli ingredienti principali sono semplici e facilmente reperibili, rendendo questo piatto accessibile a tutti.

Preparazione delle verdure e delle chips di montasio

Per iniziare, è fondamentale preparare le verdure nel modo giusto. Mondate gli asparagi e le carote, quindi tagliate il porro a metà per il lungo. Sbollentate le verdure in acqua salata per circa 3 minuti: prima gli asparagi e le carote insieme, poi il porro da solo. Questo passaggio è cruciale per mantenere il colore vivace e la croccantezza delle verdure.

Nel frattempo, per le chips di montasio, tagliate il formaggio a fette sottili e disponetele su una placca da forno rivestita di carta da forno. Infornate a 200 °C fino a quando non diventano croccanti. Queste chips aggiungeranno una nota di sapore e una consistenza interessante al piatto finale.

Assemblaggio e presentazione del piatto

Una volta che le verdure sono pronte e le chips di montasio sono croccanti, è il momento di assemblare il piatto. Tagliate le carote a metà per il lungo e il porro a striscioline. Utilizzate queste strisce per avvolgere gli asparagi e le carote, creando dei mazzetti eleganti. Ogni mazzetto dovrebbe contenere due asparagi e due mezze carote, avvolti con il porro e accompagnati da fette di prosciutto cotto.

Servite i mazzetti su un vassoio, decorando con le chips di montasio croccanti e qualche rametto di finocchietto per un tocco di freschezza. Questo antipasto non solo è un piacere per gli occhi, ma anche per il palato, perfetto per accogliere la primavera con gusto.