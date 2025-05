Scopri come preparare cupcake morbidi e profumati, perfetti per feste e merende.

Ingredienti per cupcake banana e ciliegia

Per realizzare questi cupcake banana e ciliegia, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

200 g di farina 00

100 g di burro morbido

150 g di zucchero

2 uova

1 banana matura

100 g di ciliegie denocciolate

1 cucchiaino di lievito per dolci

Scorza di limone e vaniglia a piacere

Preparazione dell’impasto

Inizia a preparare l’impasto dei cupcake. In una ciotola, monta il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi le uova, una alla volta, continuando a mescolare. Schiaccia la banana e incorporala al composto insieme alla scorza di limone e alla vaniglia. Setaccia la farina con il lievito e uniscila gradualmente, mescolando delicatamente per evitare di smontare il composto. Infine, aggiungi le ciliegie, mescolando con cura per distribuirle uniformemente.

Cottura e decorazione

Riempi i pirottini per cupcake con l’impasto, lasciando un po’ di spazio per la lievitazione. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 20 minuti, o fino a quando uno stecchino inserito al centro ne esce pulito. Una volta cotti, lasciali raffreddare su una griglia. Nel frattempo, prepara il frosting al burro: monta il burro con lo zucchero a velo e, se desideri, aggiungi un goccio di rum per un aroma avvolgente. Decora i cupcake raffreddati con il frosting e aggiungi ciliegine per un tocco finale.

Varianti e suggerimenti

Se vuoi provare una variante di questa ricetta, puoi sostituire le ciliegie con gocce di cioccolato fondente per un cupcake dal gusto più intenso. Per il frosting, puoi omettere il rum e aggiungere del cacao amaro per un sapore di cioccolato. Questi cupcake sono perfetti per ogni occasione: dalle merende ai compleanni, sono sempre un successo. La loro consistenza morbida e il sapore fruttato li rendono irresistibili per grandi e piccini.