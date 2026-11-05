A novembre la capitale accoglie una ventata di sapori: pizzerie al mattarello, boulangerie artigianali, osterie storiche e shop gourmet aprono in quartieri diversi.

Il panorama gastronomico romano si arricchisce costantemente e novembre 2026 non fa eccezione. Nuove aperture spuntano da Via Aurelio a Trastevere, passando per Parioli e l’Eur, portando con sé proposte che spaziano dalla tradizione partenopea alle interpretazioni più contemporanee. Questa guida raccoglie gli indirizzi più significativi, consigliati per chi vuole assaporare il meglio della cucina di strada, dei brunch e dei ristoranti di qualità.

Pizzerie di spicco: dal classico al reinventato

Tra le novità più attese, Maturazioni Pizzeria apre nella zona dell’Aurelio (Via Umberto Moricca 90). Gestita da Gabriella Esposito e Antonio Conza, la pizzeria propone una selezione ridotta ma curata: pizza classica, in pala, al padellino e la particolare doppia cottura. Gli impasti, preparati nel laboratorio di Napoli, mantengono viva la tradizione partenopea. Allo stesso tempo, Lucky Ducky (Via Dario Niccodemi 112) offre una pizza romana ultra sottile, realizzata con impasti a lunga maturazione, accompagnata da una rosticceria moderna che spazia dalle bombette pugliesi agli arrosticini, serviti direttamente al tavolo su carrelli rotanti.

Boulangerie e panifici: la tradizione francese in città

Talenti accoglie Pane Lato (Via Francesco D’Ovidio 23), un forno-boulangerie fondato da Marco Tiburzi. All’interno della storica Pasticceria Gatto, il locale propone pane quotidiano, viennoiserie e sfogliati ispirati alla tradizione francese, con una rotazione settimanale di ricette stagionali. A complemento, Drogheria Europea (Via Giovanni Antonelli 10, Parioli) riapre una seconda sede, ampliando l’offerta di prodotti tipici, dalle conserve alle spezie, fino a vini e sidri selezionati con fornitori europei.

Osterie e bistrot con anima tradizionale

Nel cuore del Centro Storico, Osteria Angelino (Via Capo d’Africa 6) torna sotto la gestione di Valerio Nufrio, mantenendo la cucina romana autentica: carbonara, amatriciana, cacio e pepe e gnocchi, oltre a piatti di carne come saltimbocca e pollo alla cacciatora. A Parioli, Urbano Pescheria Bistrot (Piazza Buenos Aires 19) porta sulla tavola una selezione di pesce fresco, senza allevamenti, abbinata a vini naturali e a preparazioni che valorizzano crostacei, polpo e caviale.

Spazi family-friendly e shop gourmet

Il gruppo VIVI inaugura VIVI – ORA all’interno del museo Explora (Via Flaminia 82), il sesto locale pensato per famiglie, con menu per bambini, brunch e una piccola area verde interna. Sempre in zona, Bottega SuperNaturale (Piazzale Tiburtino 9) combina enoteca d’asporto, showroom e studio audio, proponendo oltre 200 etichette di vino e sidro, caffè tostati in collaborazione con Fax Factory e spazi per eventi. Sempre nell’Eur, il nuovo baretto Respiro (Viale Europa 313) propone snack da condividere, pizza scrocchia cotta nel forno Marchetti e una carta di birre alla spina, con un comodo dehors per le serate estive.

Concept dal gusto internazionale

Infine, la capitale accoglie Akira Back all’interno del prestigioso St. Regis, portando la cucina coreana di alto livello nel cuore di Roma. Inoltre, Oltre al Gusto (Via Cesare Bosi 8) celebra la tradizione pugliese con orecchiette, braciole baresi e il famoso “spaghetto all’assassina”, arricchito da stracciatella e dessert “sporcamuss” che aggiungono un tocco di originalità alle serate romaniste.