A Napoli, durante Gustus, il concorso della FIPGC ha premiato trenta finalisti in quattro categorie. Michele Pirro vince nel classico, mentre nel salato trionfa un panettone ispirato alla carbonara.

Un panettone salato ispirato alla carbonara, con gelée al tuorlo e pecorino, è salito sul gradino più alto del podio a The Best Panettone of the World 2026. Il concorso è stato organizzato a Napoli dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) alla Mostra d’Oltremare, all’interno di Gustus. Trenta finalisti si sono sfidati in quattro categorie: panettone classico, panettone al cioccolato, panettone salato e pandoro.

La gara si è svolta dentro il salone professionale dedicato ad agroalimentare, enogastronomia e tecnologia. A giudicare i lievitati c’era una giuria di cinque esperti: Ciro Chiummo, Antonio Sorrentino, Roberto Cantolacqua, Fabio Albanesi e Francesco Mastroianni.

Il risultato che spicca di più riguarda un nome che compare due volte nelle classifiche. Michele Pirro, del Café Noir di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, ha vinto l’oro nel classico e il bronzo nel salato.

Panettone classico: l’oro va in provincia di Foggia

Nella categoria più tradizionale il primo posto è andato a Pirro. Il suo panettone ha convinto per la struttura, per un’alveolatura ben riuscita e per i profumi di agrumi e vaniglia.

Secondo la giuria, il lievitato «Rappresenta in maniera corretta la definizione di panettone perfetto». I giudici hanno apprezzato anche la presenza generosa delle sospensioni, cioè gli ingredienti distribuiti nell’impasto, e l’equilibrio del profilo aromatico.

Il secondo posto è andato in Toscana, a Francesco Belli della Pasticceria Valecchi di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Il bronzo è rimasto a Napoli con Massimiliano Maiorano della Forneria di Maiorano.

Al cioccolato vince la Pasticceria Cecere di Napoli

Nella categoria al cioccolato la difficoltà tecnica è chiara. Bisogna mettere nell’impasto molto cioccolato senza compromettere la struttura del lievitato. Gianluca Cecere, della Pasticceria Cecere di Napoli, ha vinto proprio su questo punto.

La giuria ha premiato la capacità del suo panettone di reggere una quantità importante di cioccolato mantenendo una struttura impeccabile. Consistenza e intensità del gusto risultano così in equilibrio.

Al secondo posto si è classificata Beatrice Volta di Come una Volta, a Pistoia. Il terzo gradino è andato a Pasquale Pesce della Pasticceria Pesce di Avella, in provincia di Avellino.

La carbonara diventa un lievitato: l’oro a Flavio Serangeli

Nella categoria salata ha vinto Flavio Serangeli, panificatore di Latina. Il suo panettone porta nella fetta i sapori di uno dei piatti più noti della cucina romana. Tuorlo e pecorino sono presenti nella gelée che completa la creazione.

La proposta porta il grande lievitato natalizio fuori dal momento del dessert. Mostra anche quanto margine di sperimentazione ci sia in un prodotto spesso legato alla tradizione. L’idea ha convinto la giuria fino al primo posto.

Anche l’argento resta in provincia di Latina, con Francesco Ricci di Sezze. Il bronzo è di Michele Pirro, che chiude così la gara con due podi in due categorie diverse.

Pandoro: primo posto in provincia di Bergamo

Nella gara dedicata al pandoro ha vinto Davide Poloni della Pasticceria Antico Borgo Bakery di Martinengo, in provincia di Bergamo. La giuria ha valutato positivamente la forma impeccabile, l’alveolatura omogenea e la crosta dorata. Ha apprezzato anche la vaniglia, ben riconoscibile sia all’olfatto sia all’assaggio.

Il secondo posto è andato ad Andrew Travagin di Ai Laghi, a Revine Lago, in provincia di Treviso. Il terzo è di Simona Gosta di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta.

La mappa dei dodici podi

Mettendo insieme le quattro classifiche emerge una geografia precisa. La Campania conquista quattro dei dodici piazzamenti: Maiorano e Cecere a Napoli, Pesce ad Avella e Gosta a Piedimonte Matese. Puglia, Lazio e Toscana ne ottengono due ciascuna, Lombardia e Veneto uno. Chi cerca un lievitato premiato per le feste ha quindi indirizzi distribuiti dal Nord al Sud della penisola, non concentrati in una sola area.