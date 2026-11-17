Per la stagione invernale 2026-2027 Carlo Cracco firmerà ristorante e bar dell'Ancora Cortina, lo storico albergo rinnovato da Renzo Rosso. In carta ci saranno piatti di montagna rivisitati e alcuni classici dello chef.

Carlo Cracco sarà a Cortina d’Ampezzo per la prossima stagione invernale. Dal 4 dicembre 2026 al 30 marzo 2027 lo chef vicentino firmerà la cucina del ristorante e del bar dell’Ancora Cortina, lo storico albergo nel cuore della località dolomitica. La struttura è stata rinnovata nel 2025 su iniziativa di Renzo Rosso, imprenditore della moda, fondatore di Diesel e proprietario dell’hotel. L’obiettivo è ampliare l’offerta gastronomica e affiancare all’ospitalità di lusso una ristorazione legata a uno dei nomi più noti della cucina italiana contemporanea.

Il progetto prenderà forma in due spazi distinti: Ancora Ristorante by Carlo Cracco e Ancora Bar by Carlo Cracco. Insieme copriranno l’intera giornata degli ospiti, dalla colazione alla cena, con un passaggio obbligato per l’après-ski, il rito che a Cortina scandisce il rientro dalle piste.

Montagna rivisitata e classici di Cracco nel menu dell’Ancora

La carta si muoverà su due binari. Il primo è una reinterpretazione della cucina di montagna. Il secondo è una selezione di piatti che appartengono al repertorio dello chef e che il pubblico associa al suo nome.

Fra le preparazioni già annunciate ci sono:

l’ Uovo in versione alpina , con polenta di amaranto e tartufo nero;

, con polenta di amaranto e tartufo nero; il Cordon bleu alla milanese ;

; il panettone di Cracco, inserito nella proposta dolce.

L’uovo è da tempo uno dei segni distintivi della cucina di Cracco. Qui viene adattato al contesto alpino con la polenta, ingrediente simbolo delle valli, preparata però con l’amaranto invece del mais. Il Cordon bleu alla milanese porta invece in montagna un riferimento alla città in cui lo chef ha costruito gran parte della sua carriera.

Un’amicizia veneta dietro l’accordo

La collaborazione nasce anche da un legame personale. Cracco e Rosso sono amici da lungo tempo e hanno in comune le origini venete. Per l’imprenditore l’ingresso dello chef è una nuova tappa nel rilancio dell’Ancora, indirizzo che per decenni è stato un punto di riferimento della vita sociale di Cortina.

Il rinnovamento ha ridisegnato gli ambienti in chiave contemporanea e ha impostato un modello di accoglienza preciso: unire gli standard di un cinque stelle lusso a un’atmosfera più informale e conviviale. La ristorazione firmata da Cracco si inserisce in questa impostazione, con un’offerta che accompagna l’ospite per tutta la giornata invece di concentrarsi soltanto sulla cena.

Le parole di Renzo Rosso

Rosso ha spiegato così il senso dell’operazione:

«Non mi è mai interessato fare quello che fanno tutti. Mi piace immaginare quello che ancora non esiste, rompere gli schemi e creare emozioni»

Sulla collaborazione con lo chef ha aggiunto: «Sono sicuro che insieme a Carlo faremo qualcosa di veramente interessante, mettendo insieme creatività, coraggio e passione».

Inaugurazione il 4 dicembre

Il primo appuntamento è fissato per l’apertura del 4 dicembre. Cracco sarà presente all’inaugurazione, durante la quale verrà presentato nel dettaglio il progetto gastronomico. Chi vuole provare la nuova offerta ha a disposizione circa quattro mesi: la collaborazione è legata alla sola stagione invernale e terminerà il 30 marzo 2027.