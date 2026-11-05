Tre indirizzi a Milano dove le bombette pugliesi sono protagoniste tra griglia a vista, braceria rustica e street food autentico.

Le bombette sono il cuore pulsante della tradizione pugliese di Valle d’Itria: piccoli involtini di maiale ripieni di formaggio, sale e pepe, nati tra Martina Franca e dintorni. A Milano hanno trovato casa in indirizzi che rispettano la cottura alla brace, la selezione delle carni e la generosità tipica di questa specialità.

Se cerchi dove gustarle al meglio, qui trovi tre luoghi che interpretano la bombetta pugliese con approcci diversi ma ugualmente convincenti: dalla macelleria con griglia a vista alla braceria schietta e verace, fino allo street food che mette al centro morsi rapidi e sapori netti. In comune hanno l’attenzione alla carne – spesso di capocollo – e farciture cremosissime, con il caciocavallo protagonista assoluto.

Il Mannarino: la macelleria con griglia e bombetta del mese

La formula è semplice e irresistibile: si sceglie la carne direttamente dal bancone macelleria, ci si accomoda e si attende la cottura alla griglia. Nei locali di Il Mannarino – in via Fiamma 4/6, via Tenca 12 e piazza De Angeli 1 – le bombette sono un capitolo a parte, con proposte che cambiano spesso e una bombetta del mese pensata per i curiosi.

Varianti e indirizzi

Accanto alle classiche di capocollo – anche in versioni Piccante, Pancettata, Mortazza e Norma – ci sono bombette di manzo e di tacchino, ideali per chi vuole spaziare tra tagli e sapori. La cottura è rigorosamente a brace per ottenere esterno caramellato e cuore filante, con il formaggio che fonde senza invadere. Il tono è conviviale e informale, perfetto per assaggi multipli e condivisione al tavolo, come impone la migliore tradizione pugliese.

La Peppa: braceria pugliese rustica con bombette miste

Ambiente caldo, banco in vista e legna che profuma l’aria: La Peppa in piazza Minniti 3 è una braceria che fa della semplicità la sua forza. Qui il banco racconta subito la vocazione del locale: grandi tagli da cuocere sulla brace e specialità regionali dalla personalità decisa, con attenzione alle razze e ai tagli tipici del Sud.

Cosa ordinare oltre alle bombette

Le bombette miste sono la firma della casa, ma vale la pena esplorare strade parallele: straccetti di podolica (o di pollo), costine di maiale, salsiccia podolica e zampina, fino ai fegati di podolica al prezzemolo per chi ama i sapori più decisi. La cottura è schietta e senza fronzoli: fuoco vivo, tempi giusti e sale al punto, per una resa succosa e fragrante che rispetta la materia prima.

Fratelli Torcinelli: street food pugliese e Super Bombetta

Nato come costola di un’insegna cittadina molto amata, Fratelli Torcinelli ha portato a Milano un street food pugliese essenziale e gustoso. Nel locale di corso di Porta Vigentina 38 il menu gira attorno ai grandi classici da banco, pensati per una pausa rapida ma senza rinunciare alla qualità della carne e alla tradizione.

Specialità, formati e contorni

Oltre alle bombette di capocollo di maiale, in carta ci sono torcinelli, zampina di vitello e anche una tartare di cavallo per palati che cercano sapori autentici. Se la fame è importante, la Super Bombetta da 20 pezzi è l’ordine da segnare: perfetta in compagnia, magari affiancata da fave e cicoria oppure da una soffice focaccia barese che raccoglie i succhi della carne e amplifica la goduria.

Che cosa rende speciale la bombetta pugliese

La bombetta nasce come involtino di maiale ripieno: il cuore ideale è il caciocavallo (in Puglia spicca il Caciocavallo Podolico del Gargano), conditi con sale e pepe e chiusi a boccone. In Valle d’Itria, soprattutto a Martina Franca, le bracerie di quartiere la grigliano su graticole roventi finché l’interno non fila e l’esterno resta lucido e croccante. A Milano, gli indirizzi giusti rispettano questo equilibrio: taglio adeguato, ripieno non eccessivo e fiamma viva che sigilla i succhi senza stracuocere.

Per apprezzarle al meglio, conviene ordinare più varianti e giocare con i contrasti: una bombetta piccante accanto a una farcita di pancetta, una versione di manzo per variare la texture e una classica di capocollo per confrontare sapidità e morbidezza. Anche i contorni hanno il loro ruolo: tra fave e cicoria e un pezzo di focaccia barese, si completa un piccolo viaggio pugliese restando in città.

Che si scelga l’atmosfera di una macelleria con griglia, il carattere di una braceria tradizionale o la rapidità dello street food, Milano offre punti fermi per chi cerca bombette fatte a regola d’arte. Tra Il Mannarino, La Peppa e Fratelli Torcinelli troverai tre modi diversi di dire Puglia nel piatto: cambia il contesto, non cambia il piacere di un boccone caldo, filante e sorprendentemente appagante.