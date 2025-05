La tradizione dei bruscitti

I bruscitti, conosciuti anche come “bruscitt” nel dialetto locale, rappresentano un autentico simbolo della cucina di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Questo piatto tradizionale è preparato con carne di manzo, proveniente da tagli specifici come il cappello del prete e il diaframma. La carne viene tagliata finemente e rosolata con burro e pancetta, per poi essere cotta lentamente a fiamma bassa. Un sacchetto di garza contenente uno spicchio d’aglio e semi di finocchio viene aggiunto per insaporire ulteriormente il piatto. Infine, il tutto viene sfumato con vino rosso, conferendo un sapore ricco e avvolgente.

Un piatto ricco di significato

Il termine “bruscitti” deriva dal dialetto e significa “briciole”, un riferimento alla consistenza della carne cotta. Bruno Grampa, noto custode della tradizione culinaria bustocca, ha descritto i bruscitti come un piatto che conserva il sapore del peccato e il profumo della giovinezza, grazie all’uso di ingredienti freschi e locali. Questo piatto non è solo un alimento, ma un vero e proprio racconto di storia e cultura, che si tramanda di generazione in generazione.

La ricetta originale dei bruscitti

Per preparare i bruscitti, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali. Iniziate tagliando la carne a pezzetti delle dimensioni di una mandorla. In una casseruola di ghisa, mettete a freddo il burro, la pancetta a pezzetti, la carne, sale, pepe, l’aglio sbucciato e i semi di finocchio chiusi in un sacchetto di garza. Cuocete a fuoco molto basso, coprendo con un coperchio pesante per evitare l’eccessiva evaporazione. La carne deve cuocere per circa tre ore, mescolando ogni quindici minuti. Durante la cottura, è importante controllare il liquido: se è troppo, togliete il coperchio; se è troppo asciutto, aggiungete solo una noce di burro.

Come servire i bruscitti

Una volta che la carne è cotta, eliminate il sacchetto dei semi di finocchio, alzate la fiamma e sfumate con un bicchiere di vino rosso. Lasciate consumare il liquido a fuoco bassissimo per circa venti minuti. I bruscitti possono essere serviti con pane misto, preparato con farine di segale, mais e frumento, oppure con polenta, un altro contorno tradizionale. Questo piatto è perfetto per un pranzo in famiglia o per una cena con amici, portando in tavola il sapore autentico della tradizione bustocca.