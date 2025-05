Un dolce primaverile che incanta i sensi

La sfogliata fior di maggio è un dessert che celebra la bellezza e i profumi della primavera. Questo dolce racchiude in sé l’essenza delle rose, fiori simbolo di questa stagione, rendendolo perfetto per ogni occasione, da una merenda leggera a un fine pasto elegante. La preparazione è semplice e veloce, il che lo rende ideale anche per chi ha poco tempo ma desidera sorprendere gli ospiti con un dolce raffinato.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare la sfogliata fior di maggio, avrete bisogno di pochi ingredienti: due dischi di pasta sfoglia, albume, zucchero a velo, latte, un baccello di vaniglia, tuorli d’uovo, farina, zucchero semolato, acqua di rose, confettura di rose e panna. Iniziate riscaldando il latte con il baccello di vaniglia fino a poco prima del bollore. Nel frattempo, sbattete i tuorli con la farina e lo zucchero, quindi unite il latte e cuocete fino a ottenere una crema densa. Aromatizzate con acqua di rose e confettura, e lasciate raffreddare.

Assemblaggio e decorazione

Una volta che la crema è pronta, è il momento di assemblare il dolce. Bucherellate i dischi di pasta sfoglia, spennellateli con albume e spolverizzateli con zucchero a velo. Infornateli a 200 °C per circa 8-9 minuti, poi aggiungete un altro strato di zucchero a velo e infornate nuovamente per 4-5 minuti. Montate la panna e mescolatela con la crema preparata. Tagliate un disco di sfoglia in spicchi, copriteli con la crema e completate con l’altro disco sbriciolato. Per un tocco finale, guarnite con petali di rosa freschi, che possono essere brinati per un effetto ancora più elegante.

Un dolce da condividere

La sfogliata fior di maggio non è solo un dolce da gustare, ma un’esperienza da condividere. La sua preparazione semplice e il suo sapore delicato la rendono perfetta per ogni occasione, dalle feste di primavera ai pranzi in famiglia. Non dimenticate di accompagnarla con un buon tè o un vino dolce per esaltare ulteriormente i suoi profumi. Provate questa ricetta e lasciatevi conquistare dalla freschezza e dalla dolcezza della sfogliata fior di maggio!