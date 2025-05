Ingredienti per i cannelloni con melanzane e ricotta

Per preparare i cannelloni con melanzane e ricotta, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

12 cannelloni

2 melanzane medie

250 g di ricotta

2 uova

100 g di parmigiano grattugiato

50 g di pangrattato

500 ml di salsa di pomodoro

500 ml di besciamella

Olio d’oliva, sale, pepe e basilico q.b.

Preparazione del ripieno

Inizia sbucciando le melanzane e tagliandole a dadini. In una padella, scalda due cucchiai di olio d’oliva e aggiungi le melanzane. Fai saltare le melanzane a fuoco medio, aggiungendo sale, pepe e basilico spezzettato a mano. Cuoci fino a quando le melanzane non diventano tenere e leggermente dorate. Una volta cotte, trasferisci le melanzane in una ciotola e lasciale raffreddare.

Quando le melanzane sono fredde, unisci la ricotta, le uova, il parmigiano grattugiato e il pangrattato. Mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Questo sarà il ripieno dei tuoi cannelloni.

Assemblaggio e cottura dei cannelloni

Prendi i cannelloni e riempili con il ripieno preparato. In una pirofila, stendi uno strato di besciamella sul fondo, eventualmente diluita con un po’ di latte e aromatizzata con una grattata di noce moscata. Disponi i cannelloni ripieni nella pirofila e coprili con la restante besciamella e la salsa di pomodoro.

Copri la pirofila con un foglio di alluminio e inforna a 180°C per circa 40 minuti. Dopo 20 minuti, rimuovi il foglio di alluminio per permettere ai cannelloni di dorarsi. Una volta cotti, sforna e lascia riposare per qualche minuto prima di servire.

Consigli per un piatto perfetto

Per ottenere un’ottima cottura, assicurati che i cannelloni siano ben coperti di sugo e che la besciamella sia piuttosto liquida. Questo garantirà che la pasta si cuocia uniformemente e rimanga morbida. Puoi anche personalizzare la ricetta aggiungendo spezie o erbe aromatiche a tuo piacimento.

I cannelloni con melanzane e ricotta sono un’ottima alternativa ai classici ripieni di carne, perfetti per un pranzo della domenica in famiglia o per una cena con amici. Servili tiepidi e goditi il loro sapore ricco e avvolgente.