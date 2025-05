Ingredienti per il risotto al dolcetto

Per preparare un delizioso risotto al dolcetto con fontina e fave, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

320 g di riso Arborio

1 bicchiere di Dolcetto d’Alba

150 g di fontina

200 g di fave fresche

1 cipolla

1 litro di brodo vegetale

50 g di burro

olio extravergine d’oliva q.b.

sale e pepe q.b.

zucchero di canna e cannella per la riduzione

Preparazione della riduzione di Dolcetto

Iniziamo preparando la riduzione di Dolcetto. In un pentolino, versa il vino Dolcetto d’Alba e aggiungi un cucchiaio di zucchero di canna e un pizzico di cannella. Porta a ebollizione e lascia ridurre fino a ottenere una consistenza sciropposa. Questa riduzione darà un tocco agrodolce al tuo risotto, esaltando i sapori degli altri ingredienti.

Come preparare il risotto

In una casseruola, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e fai soffriggere la cipolla tritata fino a quando non diventa trasparente. Aggiungi il riso e tostalo per un paio di minuti, mescolando continuamente. Sfuma con il bicchiere di Dolcetto e lascia evaporare. Inizia ad aggiungere il brodo vegetale caldo, un mestolo alla volta, mescolando spesso. Dopo circa 15 minuti, quando il riso è quasi cotto, incorpora le fave leggermente rosolate e la fontina tagliata a cubetti. Mescola bene fino a quando la fontina non si scioglie e il risotto diventa cremoso.

Impiattamento e varianti

Per servire, distribuisci il risotto nei piatti e completa con un filo di riduzione di Dolcetto al centro. Puoi decorare con foglie di basilico fresco o una spolverata di pepe nero per un tocco di colore e sapore. Se desideri provare una variante, sostituisci le fave con piselli freschi e la fontina con pecorino per un risotto al pecorino e piselli con menta, perfetto per chi ama i sapori freschi e decisi.

Questo risotto al dolcetto con fontina e fave è ideale per una cena tra amici o per un pranzo primaverile, portando in tavola un’esperienza culinaria ricca di contrasti e armonie.