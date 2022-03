Descrizione

Le carote speziate al forno sono un contorno leggero e ricco di gusto, che si prepara in pochi attimi e può essere servito con successo in qualsiasi occasione. Per cucinarle vi basterà mescolare all’interno di una ciotola le carote tagliate a bastoncini con un mix di spezie che potete variare di volta in volta, aggiungendo anche delle erbe aromatiche e, come suggerito, della salsa di soia.