Un piatto originale e gustoso

I ravioli croccanti al forno rappresentano un’ottima alternativa ai classici ravioli lessati. Questa ricetta, che prevede una doppia cottura, permette di ottenere una superficie dorata e croccante, mentre il ripieno rimane morbido e saporito. Ideali per chi ama le ricette vegetariane, questi ravioli possono essere preparati in anticipo e cotti al momento, rendendoli perfetti anche per una cena infrasettimanale.

Ingredienti freschi e genuini

Il ripieno di questi ravioli è composto da patate bianche, porri e pomodori secchi sott’olio, insaporito con spezie come noce moscata e pepe. L’impasto della sfoglia, realizzato con farina e acqua calda, è privo di uova e latticini, rendendo questa ricetta adatta anche a chi segue una dieta vegana. La salsa di pomodoro, semplice ma aromatica, è preparata con basilico e aglio, perfetta per bilanciare la croccantezza dei ravioli.

Preparazione e varianti

Per preparare i ravioli, inizia lessando le patate e schiacciandole. Aggiungi i porri stufati e i pomodori secchi tritati, mescolando bene il tutto. Stendi l’impasto della sfoglia e ritaglia i ravioli, farcendoli con il ripieno. Dopo una veloce rosolatura in padella, cuocili in forno per ottenere la croccantezza desiderata. Per una variante autunnale, puoi sostituire le patate con zucca e tofu affumicato, creando un ripieno dal sapore unico e avvolgente.

Servire e gustare

Servi i ravioli caldi, accompagnati dalla salsa di pomodoro o, per un tocco diverso, da una crema di ceci o di cannellini. Questi ravioli croccanti diventano così un perfetto comfort food, ideale per le serate più fredde. La dolcezza della zucca e il sapore deciso del tofu, uniti ai pomodori secchi, creano un piatto che conquista al primo morso, valorizzando ingredienti semplici della tradizione mediterranea in modo creativo.