Ceviche di ricciola: la ricetta che ti farà innamorare del pesce crudo

Sei pronto a sorprendere il tuo palato con un piatto fresco e vibrante? Oggi ti porterò in un viaggio gastronomico in Perù, svelandoti la deliziosa ricetta del ceviche di ricciola. Questo piatto tradizionale, che nel 2004 è stato dichiarato Patrimonio Nazionale Culturale, unisce il sapore del pesce crudo con spezie e ingredienti freschi per creare un’esperienza culinaria unica. Preparati a scoprire tutti i segreti per realizzarlo alla perfezione e a stupire i tuoi ospiti!

Ingredienti freschi: la chiave del successo

Per preparare un ceviche che lasci il segno, è fondamentale scegliere ingredienti freschissimi. Iniziamo con la ricciola, un pesce delicato che si presta benissimo a questa preparazione. Anche se la ricetta tradizionale prevede l’uso di pesce persico, la ricciola offre un sapore e una consistenza che ti conquisteranno. Ma di cosa avrai bisogno esattamente? Ecco un elenco di ingredienti che non possono mancare:

Filetto di ricciola (circa 400 g)

Succo di 2 lime

1 cipolla rossa

Peperoncino a piacere

Foglie di coriandolo fresco

Sale e pepe q.b.

Per il brodo aromatico: scarti di pesce, scalogno, zenzero, menta e acqua

Ricorda: la freschezza degli ingredienti è cruciale! Per ottenere un risultato straordinario, assicurati di usare pesce acquistato poche ore prima e spezie aromatiche, così da esaltare ogni boccone.

Preparazione: passo dopo passo

Iniziamo la nostra avventura culinaria! La preparazione del ceviche di ricciola non è solo semplice, ma è anche divertente. Ecco come procedere:

1. Preparazione del brodo aromatico: In una casseruola, metti gli scarti di pesce con uno scalogno sbucciato, mezzo peperoncino a pezzetti, il succo di un lime, foglie di menta e zenzero. Aggiungi 1,2 litri d’acqua e porta a ebollizione. Una volta raggiunto il bollore, abbassa la fiamma e cuoci a fuoco lento per 10 minuti. Lascia raffreddare e poi metti in frigorifero per 2 ore.

2. Marinatura della ricciola: Taglia il filetto di ricciola a cubetti e condiscilo con sale, aglio tritato e succo di lime. Lascialo marinare per circa 10 minuti, il tempo necessario affinché i sapori si amalgamino.

3. Composizione del piatto: In un anello di impiattamento, disponi la ricciola marinata, aggiungi la cipolla rossa affettata con succo di limone, il cipollotto tagliato, peperoncino tritato e coriandolo fresco. Completa con il brodo aromatico freddo e, per un tocco croccante, aggiungi del mais scoppiato invece della tradizionale rondella di pannocchia.

La preparazione non è solo un processo, è un modo per esprimere la tua creatività in cucina! Ogni passaggio è un’opportunità per sorprendere te stesso e i tuoi ospiti.

Un abbinamento che sorprende

Ora che hai preparato il tuo ceviche, non dimenticare di pensare all’abbinamento perfetto. Il ceviche, con il suo gusto acido e piccante, si sposa magnificamente con una birra di frumento. Ti consiglio di provare la Domm del Birrificio di Lambrate, dolce e floreale, per un equilibrio di sapori che esalta l’intero piatto. Non vorrai perderti questa combinazione!

In conclusione, il ceviche di ricciola è un piatto che non solo porta freschezza e colore sulla tua tavola, ma racconta anche una storia di tradizione e innovazione. Provalo e preparati a ricevere complimenti a non finire! E tu, quale ricetta avresti voglia di provare per sorprendere i tuoi amici?