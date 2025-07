Le pasticcerie calabresi da non perdere nel 2023

Non crederai mai a cosa abbiamo scoperto in Calabria: 10 pasticcerie che stanno ridefinendo il concetto di dolcezza!

Se pensi che la pasticceria calabrese sia solo un ricordo di tradizioni lontane, preparati a ricrederti! Abbiamo viaggiato in lungo e in largo per la Calabria, esplorando le sue dolci meraviglie e scoprendo un panorama gastronomico in continua evoluzione. In questo articolo, ti porteremo alla scoperta delle dieci pasticcerie che stanno facendo la differenza, mescolando con maestria ricette tradizionali e novità contemporanee. Pronto a deliziare il tuo palato? 🍰✨

1. Rocco Scutellà: la tradizione che fiorisce

Nel cuore dell’Aspromonte, a Delianuova, troviamo la pasticceria del maestro Rocco Scutellà, un vero e proprio emblema della tradizione dolciaria calabrese. Qui, ogni dolce racconta una storia che affonda le radici in tre generazioni di passione e dedizione. Tra le specialità, non puoi perderti il croccante alle mandorle, un capolavoro pluripremiato che incarna l’essenza della Calabria. Ma non è solo la tradizione a brillare: le creazioni moderne, come i gelati impeccabili e i lievitati leggeri, dimostrano che la pasticceria può evolversi senza perdere la sua anima. Non crederai mai a quanto possa essere delizioso un gelato in una calda giornata estiva!

2. Staglianò: il futuro della pasticceria

A Soverato, Antonio e Fiorella Staglianò hanno saputo reinventare la pasticceria con un approccio che unisce classicità e innovazione. Dalla pasticceria secca di mandorle, che raggiunge vette di eccellenza, alle monoporzioni piene di fantasia, ogni dolce è una piccola opera d’arte. La Paris Brest, ad esempio, è un must per chi ama il buon gusto, mentre il Mango aromatizzato al basilico sorprenderà anche i palati più esigenti. Un luogo dove la tradizione incontra il futuro, pronto a lasciare un segno indelebile nel cuore di ogni visitatore. Ti sei mai chiesto come queste innovazioni possano cambiare il tuo modo di vivere la dolcezza?

3. Careri: il re del torrone

Se sei in cerca di dolci tipici, Bagnara Calabra è la tappa obbligata. Qui, Francesco Careri ha fatto della sua pasticceria un punto di riferimento per il torrone. Il “Torrone di Bagnara IGP” è solo una delle tante prelibatezze che troverai, accanto a specialità come le “Dita d’Apostolo” e i “Suspiri di Monaca”. Ogni morso racconta una storia di tradizione e passione, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile. Immagina di gustare questi dolci tipici mentre ammiri il mare di Bagnara, un connubio perfetto tra sapori e bellezze naturali.

4. Russo: un mix di tradizione e innovazione a Vibo Valentia

Nel cuore di Vibo Valentia, la pasticceria di Salvatore Russo e suo figlio Alessandro rappresenta un perfetto equilibrio tra il classico e il moderno. Qui troverai alcune delle migliori paste di mandorla, ma non solo: il “Bauletto Costa degli Dei” è un lievitato estivo che combina sapientemente ingredienti tipici locali. La loro abilità nel reinterpretare i dolci tradizionali è semplicemente straordinaria, rendendo ogni visita un’esperienza unica. Hai mai pensato a come le tradizioni possano essere reinterpretate senza tempo?

5. Cicciò: il re del Babà e la dolcezza napoletana

Rosario Cicciò porta a Vibo Valentia un pezzo di Sicilia con i suoi dolci napoletani, diventando il “Re del Babà”. La sua pasticceria è un omaggio alla tradizione, con impasti leggeri e cremosi che conquisteranno ogni palato. Il Profiteroles, in particolare, è una delle sue specialità che non puoi assolutamente perdere. Ogni dolce è una celebrazione della dolce vita, un invito a lasciarsi andare ai piaceri del palato. Ti sei mai chiesto come un semplice babà possa raccontare storie di passione e tradizione?

6. Rinaldis: il gelato che conquista Gerace

Gerace non è solo un borgo pittoresco, ma anche la casa di uno dei gelati più buoni d’Italia. Il Bar Dolce e Salato di Daniele Rinaldis offre un “tuppo” che è pura poesia. Ma non fermarti qui: i suoi lievitati e dolci tradizionali sono altrettanto sorprendenti. La Torta Chianciano è un capolavoro che racchiude il meglio della pasticceria calabrese. Ogni assaggio è un viaggio tra sapori autentici e ricette tradizionali, perfettamente eseguite. Non è fantastico pensare a come un gelato possa riunire amici e famiglie attorno a un momento di dolcezza?

7. Bilotto: un angolo di Sicilia a Cosenza

La pasticceria di Gaetano Bilotto è un viaggio sensoriale che ti porterà in Sicilia senza muoverti da Cosenza. Qui, ogni dolce è creato con passione e una cura maniacale per i dettagli. I cornetti ischitani e le brioche col tuppo sono solo alcune delle specialità che deliziano i visitatori. La colazione qui diventa un rituale indimenticabile, con proposte che spaziano dai pancake ai cannoli siciliani, tutti freschi e farciti al momento. Ti sei mai chiesto come una semplice colazione possa trasformarsi in un’esperienza da ricordare?

8. Lucanto: l’istituzione di Crotone

Giuseppe Lucanto ha costruito una vera e propria istituzione a Crotone. La sua pasticceria è il punto di riferimento per chi cerca dolci tradizionali e moderni. Con quasi cinquant’anni di esperienza, Lucanto sa come unire l’innovazione alla tradizione, con proposte che includono graffe, croissant e torte contemporanee. Ogni dolce è un perfetto equilibrio tra sapore, creatività e qualità, rendendo ogni visita un’esperienza da ricordare. Non credi che ogni pasticcere abbia una storia da raccontare attraverso i suoi dolci?

9. Mastroianni: una dinastia di pasticceri a Lamezia Terme

La Casa Mastroianni è un esempio di come la tradizione possa evolversi senza perdere la propria essenza. Fondata nel 1969, è oggi un punto di riferimento per chi cerca dolci di alta qualità. I loro lievitati e biscotti moderni sono la prova che l’innovazione è parte integrante della loro filosofia. Ogni dolce è un viaggio tra sapori classici e nuove tendenze, perfetto per chi ama esplorare il mondo della pasticceria. Hai mai pensato a come i dolci possano cambiare nel tempo pur mantenendo la loro anima?

10. Rinaldis: il bar del sud che conquista i cuori

Infine, non possiamo non menzionare il Bar del Tocco di Giuseppe Rinaldis a Gerace, dove la tradizione incontra il gusto. Qui, ogni dolce è preparato con ingredienti di alta qualità e un amore incondizionato per l’arte della pasticceria. Le brioche col tuppo e i dolci di pan di Spagna sono solo il punto di partenza per un viaggio indimenticabile nel mondo della dolcezza calabrese. Ti sei mai chiesto come un semplice dolce possa trasformarsi in un’esperienza che rimane nel cuore?

In conclusione, la Calabria non è solo una terra di bellezze naturali, ma anche un paradiso per gli amanti dei dolci. Ogni pasticceria che abbiamo esplorato offre un’esperienza unica e indimenticabile, ricca di sapori autentici e storie da raccontare. Non perdere l’occasione di visitarle e lasciati conquistare dalla dolcezza di questa meravigliosa regione! 🍬❤️