Scopri le regole di galateo per gustare le olive in modo elegante

Introduzione al galateo delle olive

Le olive sono un antipasto molto apprezzato, perfette per accompagnare un aperitivo o un cocktail. Tuttavia, mangiarle può risultare imbarazzante, soprattutto in contesti formali o con persone che non si conoscono bene. È fondamentale conoscere alcune regole di galateo per gustarle senza incertezze e con eleganza.

Il servizio delle olive

Secondo Samuele Briatore, presidente dell’Accademia Italiana di Galateo, è essenziale avere un servizio dedicato per le olive. Questo significa disporre di una ciotolina per le olive, un’altra per i noccioli e forchettine a due rebbi per ogni commensale. Se non sono disponibili le forchette, si possono mangiare con la mano destra, considerata la mano pura secondo la tradizione.

Come gestire i noccioli

Quando si tratta di sputare il nocciolo, la regola è chiara: si deve chiudere la mano a pugno e portare il nocciolo verso il pugno, per poi farlo scendere nella ciotolina dedicata. È importante evitare di mettere i noccioli nel tovagliolo o nel piatto, poiché ciò è considerato poco elegante.

Altri cibi e regole di galateo

Le olive non sono l’unico alimento che può creare imbarazzo. Anche i lupini, che devono essere spellati prima di essere mangiati, seguono le stesse regole: la sinistra per gli scarti e la destra per il cibo. Durante un buffet, è importante non creare code e mantenere la mano destra libera per socializzare, evitando di bere e mangiare contemporaneamente.

Conclusioni sul buffet e il galateo

Infine, è fondamentale ricordare che durante un buffet non si dovrebbero mai prendere più di tre alimenti alla volta e che tutto deve essere messo nel proprio piattino, evitando di utilizzare la propria forchetta. Seguendo queste semplici regole, sarà possibile gustare le olive e altri antipasti con stile e senza imbarazzo.