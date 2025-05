Un ambasciatore della cucina italiana

Stanley Tucci, attore italoamericano di fama internazionale, continua a portare avanti la sua missione di celebrare la gastronomia italiana. Con la sua nuova serie Tucci in Italy, disponibile su Disney+, l’attore si propone di far scoprire al pubblico internazionale la ricchezza e la diversità della cucina italiana, esplorando cinque regioni emblematiche: Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Abruzzo e Lazio. Questo progetto, che Tucci ha in mente da vent’anni, non è solo un viaggio culinario, ma anche un invito a scoprire l’Italia al di fuori dei soliti percorsi turistici.

Un viaggio tra tradizione e innovazione

La serie non si limita a presentare piatti tipici, ma racconta storie e tradizioni locali, mettendo in luce la varietà della cucina italiana. Dalla cucina romana alla tradizione fiorentina, passando per le specialità del Trentino-Alto Adige e dell’Abruzzo, Tucci riesce a catturare l’essenza di ogni regione. La sua esperienza a Firenze ha profondamente influenzato la sua visione gastronomica, portandolo a sottolineare come i piatti cambino radicalmente da un luogo all’altro, riflettendo la cultura e la storia di ciascuna area.

Un approccio autentico alla gastronomia

In Tucci in Italy, l’attore non si limita a visitare ristoranti rinomati, ma esplora anche trattorie meno conosciute, dove la cucina è autentica e legata alle tradizioni locali. Tra le tappe del suo viaggio, troviamo la Trattoria Etruria a Roma, famosa per la sua cucina verace, e la trattoria Dalla Lola a Firenze, che offre piatti ispirati alla tradizione ma con un tocco di innovazione. Tucci si sofferma anche su realtà più moderne, come il ristorante Trippa a Milano, dove la tradizione culinaria si fonde con la creatività contemporanea.

Un invito a scoprire l’Italia

La serie di Tucci non è solo un omaggio alla cucina italiana, ma anche un invito a visitare il Paese con occhi nuovi. L’attore incoraggia gli spettatori a esplorare le regioni meno conosciute, a scoprire i sapori autentici e a immergersi nella cultura gastronomica locale. Con il suo approccio genuino e appassionato, Stanley Tucci riesce a trasmettere l’amore per la cucina italiana, rendendo la serie un’esperienza imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e della cultura.