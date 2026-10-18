Scopri i segreti degli gnocchi di castagne della Val d'Ossola, un primo piatto ricco di tradizione e gusto.

Le valli della Val d’Ossola incorniciate dalle cime del Piemonte, hanno conservato per secoli una cucina rustica e legata al territorio. Tra i piatti più amati spicca una variante di gnocchi realizzati con farina di castagne un prodotto che una volta sostituiva il grano nei periodi di scarsità. Questo primo piatto, ideale per le serate autunnali, combina la dolcezza della castagna con il sapore deciso del formaggio locale, creando un equilibrio unico tra montagna e tavola.

La ricetta che trovi qui è fedele alla tradizione contadina, ma è stata ottimizzata per chi cucina in una cucina moderna. Con pochi ingredienti, un po’ di pazienza e gli strumenti giusti, potrai portare in tavola un piatto che racconta storie di pascoli, case di legno e alpeggi piemontesi. Preparalo per una cena tra amici o per il pranzo della domenica: il risultato sarà sempre apprezzato.

Ingredienti necessari e attrezzi consigliati

Per quattro persone occorrono circa 600 g di patate farinose150 g di farina di castagne50 g di farina 00 e un uovo intero. Aggiungi 5 g di sale fino per l’impasto e, per il condimento, 80 g di burro100 g di formaggio Ossolano o Tomasei foglie di salvia fresca e pepe nero a piacere. Per la lavorazione ti basterà una pentola capiente per la bollitura, uno schiacciapatate una spianatoia in legno o di plastica e una schiumarola per scolare gli gnocchi.

Procedimento dettagliato

Cottura e schiacciatura delle patate

Inizia lavando le patate e immergendole, intere e con la buccia, in abbondante acqua salata. Porta a ebollizione e lascia cuocere per 30-40 minuti, finché non saranno tenere al coltello. Scolale, mantienile calde e, ancora avvolte nella loro buccia, passa lo schiacciapatate su una spianatoia. Lasciale intiepidire leggermente; questo passaggio è fondamentale perché l’impasto non si indurirà durante la lavorazione.

Formazione dell’impasto e dei gnocchi

Distribuisci la farina di castagne, la farina 00, il sale e l’uovo sopra le patate schiacciate. Impasta rapidamente con movimenti delicati, evitando di lavorare troppo a lungo: così impedirai che la farina di castagne rilasci troppa amido e il risultato diventi gommoso. Quando l’impasto avrà una consistenza liscia, forma dei cordoncini spessi circa 2 cm e tagliali a tocchetti di dimensioni uniformi. Per un tocco tradizionale, rigali ogni gnocchino con il dorso di una forchetta, creando le tipiche scanalature che catturano il condimento.

Cottura in acqua e condimento finale

Porta a bollore una grande pentola di acqua salata. Immergi gli gnocchi pochi alla volta; saranno pronti non appena salgono in superficie, dopo circa 2-3 minuti. Scolali subito con la schiumarola e trasferiscili in una padella dove avrai già sciolto il burro con le foglie di salvia fino a quando il burro assume una leggera colorazione nocciola. Saltali rapidamente, assicurandoti che ogni gnocchino sia avvolto da questa emulsione aromatica, poi spolvera con il formaggio Ossolano grattugiato e una macinata di pepe nero. Servi immediatamente, ancora caldo, per apprezzare al meglio la fusione di sapori.

Per ottenere gnocchi soffici, non eccedere nella quantità di farina 00 se l’impasto risulta appiccicoso aggiungi un cucchiaio extra di farina, ma senza esagerare. Se vuoi sperimentare, prova a condire i gnocchi con un sugo di funghi porcini oppure, per una nota più dolce, aggiungi un filo di miele di castagno al burro fuso. Gli gnocchi crudi possono essere conservati in frigorifero per un giorno su un vassoio infarinato, oppure congelati su un vassoio singolarmente prima di trasferirli in sacchetti ermetici. Prima di cuocerli, basta immergerli direttamente nell’acqua bollente; non è necessario scongelarli.