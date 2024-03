Ravioli ripieni di scampi: ricetta di Antonino Cannavacciuolo

I ravioli ripieni di scampi sono un gustoso primo piatto gourmet creato dallo chef Antonino Cannavacciuolo agli esordi nella sua carriera. Non abbiamo indicazioni precise sulle dosi, ma proveremo ugualmente a ricreare il piatto secondo le indicazioni dello chef, creando una pasta fresca ricca di tuorli (per un sapore più intenso e una maggiore elasticità) e farcendo i ravioli esclusivamente con gli scampi freschi conditi con olio, sale e pepe .

Note

Per preparare la colatura di pomodoro, Cannavacciuolo lascia macerare per 3-4 ore i pomodorini tagliati a spicchi con un mix cipollotto, aglio, basilico fresco, origano, sale e abbondante olio extravergine d’oliva. Trascorse alcune ore, occorre filtrare la colatura attraverso un setaccio, unire del fumetto di scampi e servire la salsa che si ottiene come fondo per i ravioli.

