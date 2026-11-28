Nati in padella tra Bari e Foggia, gli spaghetti all'assassina arrivano a Milano con nove varianti. Tecnica, origini contese e orari del ristorante.

Gli spaghetti all’assassina sono un piatto nato a Bari alla fine degli anni Sessanta. Da luglio hanno anche una vetrina a Milano, dove il ristorante Urban Assassineria, in Corso di Porta Romana, li propone in diverse versioni.

La tecnica: pasta cruda, brodo di pomodoro e fuoco

La pasta non tocca mai l’acqua bollente. Gli spaghetti vanno crudi in padella, in origine di ferro nero e oggi spesso antiaderente, e si cuociono risottati poco alla volta in un denso brodo di pomodoro concentrato e peperoncino. Il risultato è croccante in alcuni punti e leggermente bruciacchiato, con un piccante che colpisce il palato.

Lo chef Celso Laforgia sostiene che il segreto sta nel controllo del fuoco e nel modo in cui si segue la padella, con gesti ritmici e delicati. Il piatto ha conquistato anche l’attore Stanley Tucci, che lo ha raccontato nella docuserie Searching for Italy.

Chi l’ha inventato: Bari, Foggia e la trattoria Il Sorso Preferito

Secondo il racconto di Laforgia, il piatto nasce in un ristorante barese, Al Sorso Preferito. Due clienti campani chiesero allo chef foggiano Enzo Francavilla di assaggiare qualcosa di nuovo, e lui improvvisò con gli ingredienti rimasti. L’ispirazione venne dal troccolo ripassato della domenica sera, tipico di Foggia. Francavilla mise a risottare gli spaghetti con passata di pomodoro, olio e peperoncino. Davanti al piatto, i clienti dissero: «Buonissimi gli spaghetti, sei proprio un assassino!», perché il piccante si faceva sentire.

Laforgia ricorda la data d’origine con queste parole: «La pasta all’assassina nasce alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso».

Altre fonti collocano l’invenzione nel 1967, nella trattoria di via Bozzi a Bari. Francavilla, nato a Foggia nel 1934 e morto nel dicembre del 2024, non si offendeva quando gli dicevano che il piatto era barese: rispondeva di essere foggiano e di aver inventato un piatto foggiano. Il dibattito tra le due città non si è mai chiuso.

Di questa contesa si occupa anche il romanzo Foggia all’assassina dello scrittore Alessandro Piemontese, edito da Il Castello Edizioni, 222 pagine. Il sottotitolo recita: «Una ricetta rubata brucia, una provincia se la riprende». Il libro anticipa le celebrazioni per i sessant’anni del piatto, previsti nel 2027.

Milano: Urban Assassineria e le nove varianti

Il locale milanese nasce dal sodalizio tra Laforgia e Michele Salvati, dopo l’esordio barese del 2021. Lo chef lo definisce «la seconda provincia della Puglia». Le varianti sono nove. Tra gli abbinamenti ci sono stracciatella pugliese, pomodorini confit, salsa di datterino giallo, crema di cime di rapa, crumble di tarallo e colatura di alici.

Per celebrare l’arrivo in città, Laforgia ha creato due versioni dedicate a Milano. «Milano Calibro 9» unisce il datterino giallo al pane croccante abbrustolito in burro chiarificato al profumo di limone, con erbette e salvia in pastella, per richiamare la panatura della cotoletta. «Milano Rovente» abbina spaghetti alle cime di rapa, stracotto di ossobuco cotto 8 ore con fonduta di taleggio allo zafferano.

Il ristorante ha ampliato di recente gli orari. Apre dal lunedì al sabato, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 23.30, mentre la domenica è chiuso. A pranzo propone un business lunch a 15 euro, che comprende l’assassina classica, una bevanda analcolica e il coperto.