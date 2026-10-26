Scopri la variante cremosa e profumata del classico aglio, olio e peperoncino, arricchita da mentuccia e pecorino

Il tradizionale spaghetti aglio, olio e peperoncino è da sempre il simbolo di una cucina veloce e gustosa, tipica delle serate informali. Negli ultimi anni, però, la rete ha spinto molti cuochi a sperimentare varianti più ricche, senza tradire la semplicità dell’originario. Tra queste, la proposta di Marco Meschini spicca per l’uso di mentuccia fresca e pecorino romano, che trasformano il piatto in una cremosità avvolgente.

La versione firmata da Marco Meschini

Marco Meschini, chef noto sui social e originario del quartiere Tiburtino, ha raccolto la ricetta nel volume Pasta per tutti i gusti, pubblicato da Mondadori Electa. Il libro, lungo 224 pagine, raccoglie 80 ricette che celebrano la tradizione romana con un approccio moderno e immediato. Il prezzo di copertina è di 22,90 €, un investimento contenuto per chi desidera arricchire la propria cucina di piatti iconici come carbonara, amatriciana, gricia e cacio e pepe, insieme a reinterpretazioni creative come la gricia alle pere.

Nel suo manoscritto, Meschini definisce la variante cremosa del classico come “la versione definitiva”, sottolineando come il pecorino romano aggiunga una nota sapida e avvolgente, mentre la mentuccia offra freschezza erbacea. Questa combinazione ha già conquistato numerosi follower su Instagram, dove il cuoco dimostra che anche un piatto semplice può diventare una vera esperienza sensoriale.

Ingredienti, quantità e consigli d’acquisto

Per quattro persone occorrono: 500 g di spaghetti, 2 spicchi di aglio, peperoncino q.b., 180 g di pecorino romano, un mazzetto di mentuccia fresca, olio extravergine d’oliva q.b. e sale. È importante scegliere spaghetti di buona qualità, possibilmente di grano duro, per garantire una cottura al dente che assorba al meglio la salsa. Il pecorino romano dovrebbe essere stagionato almeno 12 mesi, così da offrire un gusto deciso senza risultare troppo aggressivo.

Per quanto riguarda la mentuccia, è consigliabile acquistarla fresca, magari direttamente dal mercato di Campo de’ Fiori o in un negozio di prodotti a km 0. La foglia di mentuccia ha un profumo delicato, più dolce rispetto al tradizionale basilico, che si sposa perfettamente con la piccantezza del peperoncino. Conservare le foglie in un sacchetto di plastica perforato in frigorifero e usarle entro un paio di giorni per mantenere intatta la loro freschezza.

Procedimento dettagliato

Inizia portando a bollore una pentola capiente di acqua salata; quando raggiunge il bollore, immergi gli spaghetti e cuocili al dente, tenendo da parte circa un bicchiere di acqua di cottura. Nel frattempo, in una padella larga, scalda un filo di olio extravergine d’oliva e aggiungi gli spicchi d’aglio tritati finemente; lasciali dorare a fuoco medio, facendo attenzione a non bruciarli. Unisci il peperoncino a piacere e, una volta aromatico, sfuma con un po’d’acqua di cottura della pasta.

Quando gli spaghetti sono pronti, scolali rapidamente e trasferiscili nella padella con il condimento. Aggiungi il pecorino romano grattugiato, mescolando energicamente per creare una cremosità vellutata; se necessario, aggiungi altra acqua di cottura per regolare la consistenza. Spegni il fuoco e incorpora la mentuccia fresca spezzettata a mano, mescolando delicatamente per distribuire il profumo erbaceo. Servi immediatamente, con una spolverata finale di pecorino e, se gradito, un tocco di peperoncino extra.