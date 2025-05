Negli ultimi anni, la consapevolezza riguardo all’importanza di una dieta sana è cresciuta notevolmente. Sempre più persone si rendono conto che evitare i cibi ultra processati è fondamentale per mantenere una buona salute. Secondo studi recenti, come quello pubblicato su The Lancet, un’alimentazione ricca di additivi artificiali e zuccheri raffinati è associata a malattie infiammatorie croniche e altre patologie gravi.

Perché evitare i cibi ultra processati

La crescente preoccupazione per gli alimenti ultra processati è giustificata da numerosi studi. Un sondaggio condotto da EIT Food ha rivelato che il 65% dei consumatori europei considera questi alimenti poco salutari. Nonostante ciò, il loro consumo rimane elevato. La professoressa Manon Khazrai, esperta in Scienze dell’Alimentazione, sottolinea che questi prodotti sono spesso ricchi di zuccheri aggiunti, grassi saturi e additivi, ma poveri di nutrienti essenziali. Limitare il consumo di cibi ultra processati è quindi una scelta di salute sempre più supportata dalla letteratura scientifica.

Come riconoscere i cibi ultra processati

Ma come possiamo identificare i cibi ultra processati? La professoressa Khazrai spiega che questi alimenti subiscono modifiche significative rispetto alla loro forma originale. Tra i più comuni troviamo salumi, piatti pronti, snack dolci e salati, bevande zuccherate e dessert industriali. Questi alimenti, se consumati regolarmente, possono portare a un aumento di peso e a squilibri metabolici. È fondamentale leggere le etichette e prestare attenzione agli ingredienti. Una lista lunga e complessa di ingredienti, specialmente se contiene additivi e conservanti, è un chiaro segnale di un prodotto ultra processato.

Strategie per una dieta sana

Per seguire una dieta sana, è consigliabile concentrarsi su alimenti freschi o minimamente processati. Frutta, verdura, legumi, cereali integrali e proteine magre dovrebbero costituire la base della nostra alimentazione. La classificazione NOVA è utile per orientarsi: gli alimenti vengono suddivisi in quattro gruppi, dal meno elaborato al più elaborato. Gli alimenti del Gruppo 1, come frutta e verdura fresche, sono i più salutari, mentre il Gruppo 4 comprende i cibi ultra processati, da limitare il più possibile.

Inoltre, è importante diffidare dei claims salutistici ingannevoli. Frasi come “senza zuccheri aggiunti” o “light” possono nascondere ingredienti poco salutari. La chiave è sempre leggere attentamente la lista degli ingredienti e scegliere prodotti con pochi e semplici componenti. Limitare il consumo di ingredienti “sospetti”, come zuccheri nascosti e oli vegetali raffinati, è essenziale per mantenere una dieta equilibrata.