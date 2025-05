Ingredienti per il timballo di bucatini

Il timballo di bucatini è un piatto ricco e gustoso, ideale per le occasioni speciali e i pranzi in famiglia. Per prepararlo, avrai bisogno di:

400 g di bucatini

500 g di passata di pomodoro

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

300 g di carne di manzo macinata

150 g di mortadella

100 g di parmigiano grattugiato

200 g di fave lessate

200 g di caciocavallo

1 scalogno

Olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Pangrattato per la panatura

Preparazione del sugo

Inizia la preparazione del sugo: sbuccia e trita lo scalogno, quindi fallo appassire in una casseruola con un cucchiaio di olio per circa 2 minuti. Aggiungi la passata di pomodoro e il concentrato, insieme a due rametti di timo e un mestolo d’acqua. Cuoci a fuoco medio per circa 45 minuti, fino a ottenere un sugo denso e saporito.

Preparazione delle polpettine

Nel frattempo, trita la mortadella nel cutter e mescolala con la carne di manzo. Aggiungi 40 g di parmigiano grattugiato, 40 g di olio, sale e pepe. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo e forma delle polpettine grandi come nocciole. Rosolale in una padella con un filo d’olio per 3-4 minuti, fino a doratura.

Assemblaggio del timballo

Lessate i bucatini in acqua salata e scolateli al dente. Conditeli con il sugo di pomodoro e lasciateli intiepidire. Imburra uno stampo a cassetta (30x8x8 cm) e foderalo con carta da forno, imburrando anche la superficie e cospargendola di pangrattato.

Inizia a costruire il timballo: fai uno strato di bucatini, distribuisci le fave, le polpettine e il caciocavallo a dadini. Ripeti l’operazione per altri due strati e chiudi con un ultimo strato di bucatini. Spolverizza con parmigiano grattugiato e pangrattato, quindi inforna a 180 °C per circa 45 minuti.

Servire il timballo

Una volta cotto, sforna il timballo e lascialo intiepidire per 10 minuti. Sformatelo con attenzione e servilo caldo. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche scenografico, perfetto per sorprendere i tuoi ospiti durante un pranzo in famiglia.