Controlli della Guardia Costiera: sequestri e multe per violazioni nella filiera ittica

La Guardia Costiera ha effettuato controlli a tappeto su ristoranti e mezzi di trasporto ittico, riscontrando gravi irregolarità. Scopri cosa è emerso.

La Guardia Costiera continua la sua opera di vigilanza per garantire la sicurezza alimentare e la trasparenza nella filiera ittica. Recenti ispezioni hanno portato alla luce violazioni significative, con conseguenti sanzioni e sequestri di prodotti ittici non conformi.

L’impegno delle autorità mira a proteggere i consumatori e a sostenere gli operatori del settore che rispettano le normative, contrastando prassi illegali che mettono a rischio la salute pubblica.

Ispezioni ad Ancona: sequestri e multe per violazioni

Ad Ancona, la Capitaneria di Porto ha condotto cinque ispezioni presso esercizi di ristorazione e un mezzo isotermico adibito al trasporto di prodotti ittici. Durante i controlli, sono state elevate tre sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro, a causa di violazioni degli obblighi di tracciabilità.

Inoltre, è stato disposto il sequestro di 22 chilogrammi di pesce privo della documentazione necessaria per attestarne la provenienza. Questo intervento sottolinea l’importanza di monitorare ogni passaggio della filiera ittica, dalla pesca alla tavola, per garantire la sicurezza degli alimenti.

L’importanza della tracciabilità

La tracciabilità è un elemento fondamentale per assicurare che i prodotti ittici siano sicuri e conformi alle normative. La mancanza di documentazione adeguata non solo compromette la qualità del prodotto, ma espone i consumatori a rischi per la salute.

Le autorità hanno puntato l’attenzione non solo sulla qualità del prodotto, ma su tutto l’iter che ne permette la vendita. La necessità di monitorare i mezzi isotermici e la documentazione di accompagnamento è fondamentale per assicurare che la filiera sia integra.

Controlli a Palermo: sequestri e sanzioni per prodotti scaduti

A Palermo, il personale del 12° Centro Controllo Area Pesca (CCAP) della Guardia Costiera ha effettuato ispezioni presso sei esercizi commerciali del centro cittadino. Durante i controlli, sono stati sequestrati circa 1.500 chilogrammi di prodotti ittici scaduti o conservati in condizioni igieniche non idonee.

Le irregolarità riscontrate hanno portato alla distruzione dei prodotti sequestrati e all’applicazione di sanzioni amministrative per un totale di 12.000 euro. Le violazioni riguardavano principalmente la gestione, la tracciabilità e la commercializzazione dei prodotti destinati ai consumatori.

La vigilanza per un mercato equo

L’impegno della Guardia Costiera non si limita alla sicurezza sanitaria, ma si estende alla tutela del mercato. Quando la tracciabilità viene meno, si crea un danno economico per gli operatori onesti e un rischio per la collettività.

Le sanzioni applicate riflettono la severità necessaria per contrastare la gestione illecita della materia prima. La trasparenza è l’unico modo per garantire che la pesca e la vendita siano sostenibili e sicure, proteggendo l’economia locale e la salute dei cittadini.