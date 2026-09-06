Ristoranti a Lanzo Torinese e hotel vicino a partenza, arrivo e prove speciali del rally

Tutti gli indirizzi utili per mangiare a Lanzo Torinese e per dormire vicino a partenza, arrivo, verifiche e prove speciali del rally.

Stai pianificando un weekend tra motori e curve nelle Valli di Lanzo? Per vivere al meglio l’evento, conviene avere a portata di mano un elenco selezionato di ristoranti e hotel distribuiti tra Lanzo Torinese e i comuni limitrofi, comodi rispetto a partenzaarrivoverificheparco assistenza e prove speciali.

In questa guida operativa trovi indirizzi precisi, numeri di telefono e link ai siti ufficiali per prenotare con anticipo. Le strutture sono raggruppate per vicinanza alle aree principali del rally, così puoi scegliere rapidamente in base alle tue esigenze logistiche: un tavolo a Lanzo per un “carburante” dell’ultimo minuto, oppure una camera a Ciriè, Caselle o Venaria per restare vicino ai punti nevralgici dell’evento.

Ristoranti a Lanzo Torinese: dove fermarsi per un pasto strategico

Se cerchi un posto pratico per pranzare o cenare nel cuore di Lanzo, con un’offerta pensata anche per appassionati e addetti ai lavori, considera l’indirizzo qui sotto. È perfetto come base per chi rientra dalle prove o deve ripartire verso i riordini.

Ristorante Provincia – Via Roma 10, 10074 Lanzo Torinese (TO). La proposta include un Menù Rally concepito per chi ha tempi serrati ma non rinuncia a un pasto completo. Grazie alla posizione centrale, è una soluzione comoda per chi soggiorna in zona o per chi transita tra una sezione di gara e l’altra.

Hotel vicino a partenza/arrivo, verifiche e parco assistenza

Per chi vuole restare prossimo alle aree più operative del rally (come partenzaarrivoverifiche tecniche e parco assistenza), le soluzioni alberghiere di Ciriè, Caselle Torinese e Venaria Reale offrono ottimi collegamenti e servizi adeguati a team, media e tifosi.

Ciriè: collegamenti rapidi verso i punti chiave

Gotha Hotel – Via Torino 53, Ciriè (TO). Tel. 011 9212059 – Sito: . Struttura funzionale per chi necessita di sveglie all’alba e rientri serali, grazie alla posizione favorevole e alla dotazione di servizi orientati ai viaggiatori business e sportivi.

Caselle Torinese: praticità per arrivi e partenze

Jet Hotel – Via della Zecca 9, Caselle Torinese (TO). Tel. 011 9913733 – Sito: . Ideale per chi arriva da fuori e desidera minimizzare gli spostamenti, con l’ulteriore vantaggio di una logistica semplice per il trasferimento verso le aree del rally.

Venaria Reale: comfort a breve distanza

Hotel Galant – Corso Garibaldi 155, Venaria Reale (TO). Tel. 011 4551021 – Sito: . Un’opzione versatile per equipaggi e spettatori, comoda per chi preferisce un rientro immediato su arterie principali e per chi cerca un’ospitalità completa dopo giornate intense.

Alloggi vicino a prove speciali e parco assistenza nelle Valli

Se la priorità è raggiungere con rapidità le prove speciali o sostare nelle aree del parco assistenza le strutture disseminate tra Lanzo e i comuni delle Valli permettono di ridurre gli spostamenti. Questa selezione copre le principali direttrici, dall’imbocco delle valli fino ai centri più convenienti per i trasferimenti.

Lanzo: base logistica nel cuore delle Valli

Albergo San Grilla – Via Delle Valli 10, Lanzo (TO). Tel. 349 8403985. Scelta pratica per chi desidera soggiornare a pochi minuti dai punti di interesse, con la possibilità di rientrare rapidamente dopo le ricognizioni o tra un passaggio e l’altro delle vetture.

Germagnano: accesso immediato verso i tracciati

Albergo delle Valli – Via C. Miglietti 67, Germagnano (TO). Tel. 0123 27816 – Sito: . Posizione strategica per chi pianifica partenze all’alba verso i tratti cronometrati e preferisce evitare il traffico dei centri più grandi.

Coassolo: ospitalità a ridosso dei percorsi

Hotel Italia – Via Capoluogo 188, Coassolo. Tel. 0123 45588 – Sito: . Un punto d’appoggio comodo per seguire le fasi di gara più vicine e per riposare tra uno spostamento e l’altro senza allontanarsi dalle Valli.

Cuorgnè: servizi essenziali per team e tifosi

Hotel Astoria – Piazza Martiri della Libertà, Cuorgnè (TO). Tel. 0124 666001 – Sito: . Una soluzione ben collegata con i principali itinerari d’accesso, utile per chi si muove con mezzi di supporto o segue la gara con tappe programmate.

Rivarolo Canavese: logistica su arterie principali

Hotel Rivarolo – Corso Indipendenza 76, Rivarolo C.se. Tel. 0124 26097 – Fax 0124 25871 – Sito: . Buon compromesso tra comfort e facilità di spostamento, con accesso rapido alle strade che conducono verso Lanzo e le aree tecniche del rally.

Consiglio operativo: vista l’alta richiesta durante i weekend di gara, è opportuno prenotare in anticipo camere e tavoli, verificando direttamente con le strutture orari, disponibilità e condizioni. I recapiti riportati consentono un contatto immediato; per informazioni aggiornate su email e servizi, fai riferimento ai siti ufficiali indicati.