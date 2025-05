Un evento che celebra l’artigianato

Milano si prepara a dare il benvenuto all’Anteprima d’estate, un evento che si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno presso Fieramilano Rho. Questa manifestazione, che si presenta in una nuova veste rispetto all’Artigiano in Fiera, promette di essere un’esperienza coinvolgente e ricca di sorprese. Con 760 artigiani provenienti da 50 paesi, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare un vero e proprio giro del mondo attraverso prodotti artigianali, cultura e creatività.

Un viaggio tra i sapori del mondo

Il cuore dell’evento sarà rappresentato da sei Grandi Piazze tematiche, ognuna dedicata a un mix di sapori e tradizioni culinarie. I visitatori potranno gustare piatti tipici di diverse culture, dalle zeppole siciliane ai baozi cinesi, passando per il fish&chips britannico e i dolci tipici dello Sri Lanka. Ogni stand sarà un’opportunità per scoprire nuove ricette e tradizioni gastronomiche, accompagnate da musiche tradizionali che arricchiranno l’atmosfera festosa.

Un’esperienza conviviale e accessibile

Anteprima d’estate è un evento pensato per essere accessibile a tutti, con ingresso gratuito previa registrazione online. Questo permette a chiunque di partecipare e godere di un’atmosfera estiva all’insegna della convivialità. Gli spazi all’aperto, i concerti dal vivo e le aree dedicate al relax renderanno l’esperienza ancora più piacevole. Inoltre, i visitatori potranno assistere a show cooking che metteranno in mostra le abilità di chef e artigiani, rendendo l’evento non solo un momento di degustazione, ma anche di apprendimento.

Un’anteprima esclusiva per i golosi

Tra le novità di quest’edizione, spicca l’assaggio in anteprima del Panettone ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, realizzato dal Panificio Marchesi di Bergamo. Questo dolce, già premiato in diverse occasioni, rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, rendendo l’evento ancora più speciale per gli amanti della gastronomia. Non perdere l’occasione di assaporare questo dolce unico mentre esplori le meraviglie dell’artigianato e della cucina.

Informazioni pratiche per i visitatori

Anteprima d’estate sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, offrendo un’ampia finestra temporale per visitare l’evento. Per raggiungere Fieramilano Rho, è possibile utilizzare i mezzi pubblici o l’auto, con diverse opzioni di parcheggio disponibili. Non dimenticare di registrarti e scaricare il pass digitale su <a href=" per accedere gratuitamente all'evento. Per rimanere aggiornato sulle ultime novità, segui i canali social ufficiali della manifestazione o iscriviti al canale WhatsApp di Artigiano in Fiera.