Descrizione

I crostini tiepidi con prosciutto cotto e rafano sono delle croccanti bruschette ideali da servire sia come antipasto rustico, sia come finger food durante un aperitivo con gli amici. Si preparano in pochi minuti con delle gustose fette di pane casereccio tostate al forno, una base cremosa di salsa al cren, il cui sapore ricorda quello della senape, e prosciutto cotto a fette.