Un evento di grande prestigio

La Festa a Vico 2025 si preannuncia come uno degli eventi gastronomici più attesi dell’anno, un’occasione unica per celebrare la cucina italiana in un contesto di grande bellezza e tradizione. Dal 9 all’11 giugno, Vico Equense, un gioiello della Costiera Sorrentina, ospiterà chef di fama internazionale, appassionati di gastronomia e gourmet, tutti uniti dalla passione per il buon cibo e la solidarietà. Questo evento non è solo un’opportunità per gustare piatti straordinari, ma anche per contribuire a cause benefiche, poiché il ricavato andrà a sostegno di diverse associazioni attive in Campania.

Un programma ricco di eventi

Il programma della Festa a Vico è ricco e variegato. Si inizia il 9 giugno con un incontro al cinema teatro Aequa, dove si discuterà della candidatura della cucina italiana come patrimonio dell’umanità. Questo panel vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin e patron dell’evento. La serata proseguirà con ‘Bites of Italy’, una cena evento in cui chef provenienti da tutto il mondo presenteranno la loro interpretazione della cucina italiana, con piatti inediti e creativi. Tra gli ospiti d’onore, Massimo Bottura, uno dei più celebri chef italiani, che sostiene con entusiasmo la candidatura della cucina italiana.

Un viaggio tra sapori e tradizioni

Il 10 giugno, durante la ‘Repubblica del Cibo’, i visitatori potranno esplorare le strade di Vico e assaporare street food e piatti tipici delle migliori trattorie italiane. Questo evento rappresenta un vero e proprio viaggio tra sapori e tradizioni, dove ogni piatto racconta una storia. Il giorno successivo, l’11 giugno, si svolgerà ‘Il Cammino di Seiano’, un’esperienza immersiva che unisce alta cucina e artigianato, con la partecipazione di chef stellati e artigiani locali. Non mancheranno degustazioni di vini e distillati, pranzi gourmet e momenti di convivialità che renderanno questa festa indimenticabile.