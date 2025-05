Scopri come la pizza ha unito i visitatori del COMICON in un'esperienza unica.

Un evento che celebra la pizza

Dal primo al quattro maggio, Napoli ha ospitato il COMICON, un festival dedicato al mondo del fumetto, dell’animazione e della cultura pop. Tra le numerose attrazioni, spicca l’area PizzaCon, un angolo dedicato alla pizza, il lievitato discoidale per eccellenza. Questa quarta edizione ha visto la partecipazione di nove pizzerie, ognuna con un’offerta biforcuta che includeva le classiche margherite e pizze speciali, con attenzione anche per i celiaci e gli intolleranti al lattosio.

Un successo di pubblico

Con un’affluenza record di 183 mila visitatori, il COMICON ha registrato un incremento del 4,6% rispetto all’edizione precedente. Questo successo non è solo un numero, ma rappresenta la crescente passione per la cultura pop e, in particolare, per la pizza come simbolo di condivisione e socialità. Durante l’evento, la pizza è diventata il fulcro di incontri e momenti di aggregazione, dimostrando ancora una volta il suo potere unificante.

Eventi e iniziative speciali

Tra i numerosi eventi in programma, spiccano quelli organizzati nell’area PizzaCon. Uno dei momenti salienti è stato il panel “PizzaCon presenta: Sabato della Pizza”, un’iniziativa che ha portato la tradizione della tavolata in un formato bucolico, mediato attraverso Twitch e portato dal vivo per l’occasione. Inoltre, la presentazione del libro “Questa fame che non smette mai” di Lorenzo Prattico ha attirato l’attenzione dei visitatori, dimostrando come la pizza possa ispirare anche la letteratura.

Un futuro promettente per PizzaCon

La vetrina social del COMICON ha messo in luce i contenuti creati in collaborazione con chef rinomati come Errico Porzio, che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più memorabile. Con un piatto così ricco di iniziative e sapori, l’attesa per il prossimo appuntamento con PizzaCon è già palpabile. Il weekend dal 20 al 22 giugno a Bergamo si preannuncia come un’altra occasione imperdibile per gli amanti della pizza e della cultura pop.