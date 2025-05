Ingredienti per un filetto di maiale piccante al bimby

Per preparare un delizioso filetto di maiale piccante al bimby, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

1 filetto di maiale (circa 800g)

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino fresco

1 rametto di rosmarino

1 rametto di salvia

Sale e pepe q.b.

Carote, zucchine e sedano per il contorno

Preparazione della marinatura

Inizia preparando una marinatura aromatica per il tuo filetto di maiale. Nel boccale del bimby, inserisci gli spicchi d’aglio, il peperoncino, il rosmarino e la salvia. Tritali per 10 secondi a velocità 7. Aggiungi un pizzico di sale e pepe, quindi mescola bene. Spalma questa marinatura sul filetto di maiale e lascialo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Questo passaggio è fondamentale per permettere ai sapori di penetrare nella carne.

Cottura al Varoma: il segreto per una carne succosa

Una volta marinato, è il momento di cuocere il filetto. Posiziona il filetto di maiale nel Varoma del bimby. Nel boccale, aggiungi 500 ml di acqua e porta a ebollizione per 5 minuti a temperatura Varoma. Dopo di che, posiziona il Varoma sopra il boccale e cuoci per 30 minuti a temperatura Varoma, velocità 1. Durante la cottura, puoi preparare le verdure: taglia carote, zucchine e sedano a pezzi e mettile nel Varoma insieme al filetto per gli ultimi 15 minuti di cottura. Questo metodo non solo mantiene la carne tenera, ma permette anche alle verdure di cuocere al vapore, preservando i loro nutrienti.

Servire il filetto di maiale piccante

Una volta cotto, lascia riposare il filetto per qualche minuto prima di affettarlo. Servilo caldo, accompagnato dalle verdure al vapore. Per un tocco finale, puoi preparare una riduzione di succo d’arancia da versare sopra il piatto. Questo contrasto di sapori renderà il tuo filetto di maiale piccante ancora più speciale e adatto per una cena elegante o un’occasione festiva.

Varianti e suggerimenti

Se desideri un sapore più delicato, puoi sostituire il trito piccante con una marinatura a base di scorza d’arancia, limone, un filo di miele e timo fresco. Questo darà al piatto un profumo agrumato e una dolcezza equilibrata. Ricorda che il bimby è uno strumento versatile che ti permette di sperimentare con diverse combinazioni di ingredienti, quindi non esitare a personalizzare la ricetta secondo i tuoi gusti!