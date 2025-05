Golosaria tra i Castelli del Monferrato: un evento da non perdere per gli amanti del buon cibo e del vino.

Un evento da non perdere

Il weekend del 17 e 18 maggio si trasforma in un’esperienza unica per gli amanti della gastronomia e della cultura. Golosaria tra i Castelli del Monferrato è un evento che celebra l’eccellenza enogastronomica del Piemonte, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi in un viaggio sensoriale tra colline e tradizioni. Quest’anno, Altavilla Monferrato sarà il cuore pulsante dell’evento, ospitando un antico monastero che si trasformerà in un luogo di scoperta e relax.

Degustazioni esclusive

Il programma prevede due percorsi sensoriali imperdibili. La prima proposta è La Degustazione Gin, che si svolgerà alle 11.45 di entrambi i giorni. I partecipanti avranno l’opportunità di assaporare tre gin prodotti localmente, accompagnati da creazioni culinarie dello Chef del Ristorante Materia Prima, recentemente insignito del prestigioso riconoscimento “Ospitalità Italiana”. Questo momento di degustazione non è solo un’opportunità per assaporare i migliori gin, ma anche per apprezzare la maestria culinaria piemontese.

Alle 17.00, sempre nelle due giornate, si terrà la Verticale Grappe, un’esperienza che guiderà i partecipanti attraverso tre etichette selezionate di grappa, abbinate a specialità tipiche del Piemonte. Ogni assaggio sarà accompagnato da una guida sensoriale che arricchirà la conoscenza dei distillati locali.

Visite e scoperte

Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno partecipare a visite guidate alla distilleria, scoprendo il processo produttivo della grappa, dalla scelta della materia prima fino all’invecchiamento in botti pregiate. Questo è un momento imperdibile per chi desidera approfondire la propria conoscenza del mondo dei distillati. Inoltre, il Grappa Store offrirà l’opportunità di degustare e acquistare una vasta gamma di prodotti, tra cui grappe, brandy, whisky, liquori, gin, amari e bitter.

Il Ristorante Materia Prima sarà aperto per il pranzo e la cena, proponendo un menù stagionale che riflette la ricchezza della cucina locale. Non dimenticate di visitare il Parco Storico e la Cappella Votiva “La Rotonda”, risalente al 1808, per un’esperienza culturale completa.

Informazioni pratiche

Tutte le attività sono a numero limitato e richiedono prenotazione online sul sito visit.mazzetti.it. Non perdere l’occasione di vivere un weekend indimenticabile nel Monferrato, dove il gusto e la tradizione si incontrano in un’atmosfera unica e coinvolgente.