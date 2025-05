Ingredienti per il flan di spinaci

Per realizzare questo piatto, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono:

500 g di spinaci freschi

200 g di formaggio cremoso

100 g di grana grattugiato

200 ml di panna fresca

1 porro

Passata di pomodoro q.b.

Olio extravergine d’oliva

Aglio, sale e pepe a piacere

Erbe aromatiche a scelta (prezzemolo, basilico, menta)

Preparazione del flan di spinaci

Inizia lavando accuratamente gli spinaci e lessandoli in acqua salata per qualche minuto. Una volta cotti, scolali e strizzali bene per eliminare l’acqua in eccesso. Nel frattempo, in una ciotola, unisci gli spinaci con il formaggio cremoso, il grana, la panna e le erbe aromatiche tritate. Mescola fino ad ottenere un composto omogeneo.

Prendi degli stampini per flan e ungili con un po’ d’olio. Versa il composto di spinaci negli stampini, riempiendoli fino a circa tre quarti. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti, o fino a quando i flan non saranno ben gonfi e dorati in superficie.

Preparazione della salsa di pomodoro

Per accompagnare i flan, prepara una salsa di pomodoro semplice ma gustosa. In una padella, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi uno spicchio d’aglio tritato. Fai rosolare per qualche minuto, quindi aggiungi la passata di pomodoro. Lascia cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti, aggiustando di sale e pepe. Puoi anche aggiungere un pizzico di zucchero per bilanciare l’acidità del pomodoro.

Servire il flan di spinaci

Una volta cotti, lascia raffreddare i flan per qualche minuto prima di sformarli. Disponili su un letto di salsa di pomodoro e guarnisci con fettine di porro e foglie di spinaci freschi. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per impressionare i tuoi ospiti durante un pranzo o una cena speciale.

Se desideri un’alternativa, puoi sostituire gli spinaci con zucchine grattugiate e aggiungere feta sbriciolata per un sapore diverso. Servi con una salsa di yogurt greco al limone per un tocco fresco e primaverile.