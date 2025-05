Un evento che celebra la tradizione ligure

La Festa della Focaccia di Recco è uno degli eventi più attesi della primavera ligure, un’occasione unica per assaporare una delle specialità gastronomiche più amate della regione. Quest’anno, la festa si svolgerà domenica 25 maggio, come da tradizione, nella quarta domenica del mese. Questo evento non è solo un’opportunità per gustare la focaccia, ma anche un momento di aggregazione e divertimento per tutta la comunità.

Attività per grandi e piccini

Il sabato precedente, il 24 maggio, sarà dedicato ai bambini, con attività ludiche e laboratori che permetteranno ai più piccoli di scoprire i segreti della preparazione della focaccia. I giovani partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova con i focacciai, imparando a fare la merenda con le loro mani. Questa iniziativa non solo educa i bambini sulla tradizione culinaria locale, ma crea anche un legame affettivo con la storia del loro paese.

Un’esperienza gastronomica unica

Domenica 25 maggio, la festa si aprirà a tutti, con postazioni allestite in tutto il paese dove i panificatori storici, come Moltedo e Tossini, distribuiranno migliaia di porzioni di focaccia. L’atmosfera sarà animata da musica e intrattenimento, rendendo l’evento ancora più coinvolgente. Tra le attrazioni principali ci sono le gare di mangiatori di focaccia, che ogni anno attirano un pubblico entusiasta. La Scianka e la No Limits Challenge sono solo alcune delle competizioni che metteranno alla prova la resistenza e la velocità dei partecipanti.

La focaccia di Recco: un patrimonio da tutelare

La focaccia di Recco non è solo un piatto delizioso, ma rappresenta anche un patrimonio culturale e gastronomico da preservare. Grazie al Consorzio della Focaccia di Recco, questo prodotto ha ottenuto i marchi di tutela DOP e IGP, garantendo che solo in questa zona si possa assaporare la vera focaccia con formaggio. La ricetta originale, priva di lieviti e grassi animali, utilizza ingredienti semplici ma di alta qualità, come farina di grano tenero e olio extravergine di oliva, per un risultato straordinario.

Come partecipare alla festa

Per chi desidera partecipare a questa festa indimenticabile, è consigliabile organizzarsi in anticipo. Sono disponibili pullman dedicati per facilitare l'arrivo a Recco, permettendo a tutti di gustare la focaccia senza fretta. Per ulteriori dettagli sul programma e le attività, è possibile visitare il sito ufficiale