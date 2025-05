Un piatto estivo irresistibile

Il fritto di merluzzo atlantico e ravanelli con maionese verde è un secondo piatto che conquista al primo assaggio. Questo piatto è ideale per i pranzi estivi, grazie alla sua freschezza e alla combinazione di sapori che rinfrescano il palato. Il merluzzo, con la sua carne soda e bianca, si sposa perfettamente con i ravanelli croccanti, creando un equilibrio di consistenze e gusti che rende ogni boccone un’esperienza unica.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo delizioso fritto, avrete bisogno di pochi ingredienti, ma di alta qualità. Il merluzzo atlantico, noto per la sua polpa pregiata, è il protagonista indiscusso del piatto. I ravanelli, dal sapore leggermente piccante, aggiungono un tocco di freschezza. La maionese verde, preparata con peperoncini, capperi, acciughe e prezzemolo, completa il piatto con una nota di sapore intensa e avvolgente.

Iniziate a pulire i ravanelli, tagliandoli a metà. Sbattete le uova con un po’ di latte e salsa di soia, quindi infarinate il filetto di merluzzo. Passatelo nelle uova e poi nel pangrattato, ripetendo l’operazione per una croccantezza extra. Friggete il merluzzo in abbondante olio di arachidi per 6-8 minuti, fino a ottenere una doratura perfetta. I ravanelli, invece, richiedono solo un minuto di frittura per mantenere la loro croccantezza.

La maionese verde: un tocco di originalità

La maionese verde è il segreto per elevare questo piatto a un livello superiore. Tritate insieme peperoncini verdi, capperi e acciughe, mescolandoli con la maionese tradizionale e un po’ di prezzemolo tritato. Questo condimento non solo aggiunge sapore, ma anche un bel colore vivace al piatto, rendendolo ancora più invitante. Servite il fritto di merluzzo e ravanelli accompagnato dalla maionese verde per un’esperienza gastronomica completa.

Un piatto da condividere

Questo fritto di merluzzo atlantico e ravanelli è perfetto per essere condiviso durante un pranzo in compagnia. La sua preparazione è semplice e veloce, rendendolo ideale anche per chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli. Inoltre, la combinazione di sapori e la presentazione colorata faranno colpo sui vostri ospiti, trasformando un semplice pranzo in un’occasione speciale. Non dimenticate di abbinare un vino bianco fresco per esaltare ulteriormente i sapori del piatto.